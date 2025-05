CANCÚN, MX.- Estudiantes del Centro Regional de Educación Normal (CREN) Cancún se manifestaron esta mañana frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación (SEQ), ubicadas sobre la avenida Bonampak, para exigir la desvinculación administrativa del plantel de Bacalar.

Los manifestantes portaron pancartas donde se leían algunas frases como ¡Exigimos cambios reales!, ¡Por la autonomía del CREN Cancún! y ¡Educamos con la dignidad que no recibimos!, entre otras cosas.

Entrevistado en el lugar, Benjamín Corona, estudiante del CREN Cancún e integrante del comité organizador de este movimiento, indicó que la protesta es para exigir la autonomía del plantel, pero también para denunciar las condiciones precarias en las que reciben sus clases.

“No contamos con condiciones dignas, no tenemos maestros, ya que son contrataciones de Bacalar y aquí no existen estas contrataciones, a veces pasan meses y no tenemos docentes”, expresó.

Explicó que hay un rezago en la entrega de títulos a egresados desde hace cinco años, por lo que hay temor entre la comunidad estudiantil de que, una vez terminados sus estudios, no pueden ejercer su profesión por falta de este documento.

1 de 3

Mencionó que la unidad Cancún sigue perteneciendo administrativamente al plantel de Bacalar, lo que limita su autonomía y contribuye al rezago académico.

A pesar de que llevan años solicitando la autonomía del plantel, no han recibido una respuesta favorable, por lo que decidieron iniciar un paro desde hace tres días y manifestarse esta mañana en afuera de las instalaciones de la SEQ.

“Tenemos antecedentes de que hemos exigido desde hace cinco años atrás lo mínimo, que son docentes e instalaciones, son muchas nuestras carencias y necesitamos una respuesta”, dijo.

Por último, informó que se mantendrán en paro indefinido hasta que las autoridades educativas atiendan sus demandas y reciban una respuesta favorable. (Agencia SIM)