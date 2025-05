Suspenden a policías de Tulum por presunto abuso de autoridad contra un menor

TULUM, MX.- El Ayuntamiento de Tulum informó que se ha iniciado una investigación inmediata sobre la actuación de elementos de seguridad donde se vio involucrado un menor de edad que se encontraba ofreciendo productos en la zona de playas, los cuales ya fueron suspendidos de su cargo.

Mediante un video que circuló en redes sociales el día de ayer se muestra el momento en el que el menor fue interceptado por los oficiales. En las imágenes se observa al niño visiblemente asustado, lo que generó indignación entre las personas que se encontraban en el lugar.

Más tarde, mediante un comunicado oficial, las autoridades municipales informaron que el menor ya fue atendido por el sistema DIF municipal y por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, hasta donde acudió la madre de manera voluntaria y se le ha brindado el acompañamiento necesario.

Además, por instrucciones del presidente municipal, Diego Castañón Trejo, se instruyó que los involucrados fueran suspendidos de sus funciones de manera preventiva, en tanto se esclarecen los hechos.

“Aquí no se va a permitir que nadie use el uniforme para abusar o actuar con prepotencia. Ser autoridad es una responsabilidad, no un privilegio”, se lee en el comunicado. (Agencia SIM)