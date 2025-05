Prevén afectación en el sector hotelero de Quintana Roo por alza en costo de equipos eléctricos

CANCÚN, MX.- El sector hotelero de Quintana Roo podría verse afectado en los próximos meses, por el alza en los precios de los equipos eléctricos, que ocasionará la llamada “guerra arancelaria”, promovida por el gobierno de Estados Unidos.

Lo anterior lo estimó Ricardo Medina, secretario de la Asociación de Profesionales de Mantenimiento, al considerar que este incremento podría ser del 5 por ciento a corto plazo.

Explicó que los equipos eléctricos que usan la mayoría de los hoteles no pueden ser sustituidos, porque muchos son refacciones técnicas y de primera calidad.

Estos equipos van desde sistemas de climatización e iluminación hasta equipos de cocina, lavandería y sistemas de seguridad.

“La gran mayoría de partes vienen de otros países, principalmente de Estados Unidos, lo cual implica que una parte entrará en el Tratado de Libre Comercio, pero sí habrá un aumento en los precios”, apuntó.

Precisó que la calidad de estos equipos usados por el sector hotelero no puede ser inferior, ya que esto podría derivar en una falla grave en el suministro que presta al cliente.

“Un hotel no puede tener un ‘apagón’. En general, todos los que abastecemos el mercado no nos arriesgamos con productos que no tienen un nivel de calidad”, concluyó. (Agencia SIM)