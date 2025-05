LOGRAN AMBIENTALISTAS QUE FEDERACIÓN RECONOZCA AFECTACIONES: Califica representante de la organización Cenotes Urbanos de crimen medioambiental daño a ecosistemas por construcción del Tren Maya; a la expectativa respecto a plan de mitigación ambiental de la actual administración federal

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Aunque calificó como un triunfo y un gran paso para los grupos ambientalistas el reconocimiento hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum de la afectación al medio ambiente por la construcción del Tren Maya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el representante de la organización ciudadana Cenotes Urbanos, Roberto Rojo García, lamentó que hasta el momento no se haya hecho el anuncio de la implementación de un programa de mitigación en las selvas, cenotes y cavernas.

Recordó que, de acuerdo con el diagnóstico realizado por diversas organizaciones ciudadanas y grupos ambientalistas, la construcción del Tren Maya en Quintana Roo ocasionó la pérdida de entre 15 y 20 millones de árboles “lo que ha sido calificado como un crimen ambiental que afecta los ecosistemas y cuyos daños aún no se terminan de observar”.

Además, dijo que tan solo en la construcción del tramo 5 del proyecto de Andrés Manuel López Obrador más de 125 cenotes y cavernas resultaron afectadas por la construcción de 15 mil pilotes que contaminan el manto freático y la zona arrecifal.

1 de 2

Sin embargo, insistió al calificar como un gran paso y logro de los grupos ambientalistas el reconocimiento hecho por la actual administración federal de que la construcción del Tren Maya ocasionó un daño al medio ambiente “es un logro, pero hay mucho por hacer para preservar las áreas naturales de Quintana Roo”.

Sin embargo, Rojo García lamentó que en el sexenio de López Obrador y en los meses de esta administración no se hayan implementado acciones de mitigación ambiental. Dijo que la Sedena ha sembrado algunas plantitas a lo largo del trayecto del Tren Maya pero que, eso, no es una reforestación “por lo que las autoridades responsables deben cumplir con un proyecto de restitución del ecosistema, pero de la mano de los científicos y de la sociedad organizada porque ha quedado demostrado que el gobierno no sabe cómo hacerlo”.

El gobierno federal dijo que va a trabajar en un programa de mitigación del impacto ambiental, pero hasta no ver, no creer por lo que debemos esperar. Las organizaciones ciudadanas vamos a estar al pendiente para que se cumpla y, además, no haya más afectaciones, subrayó. (Noticaribe)