PLAYA DEL CARMEN, MX.- El helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Playa del Carmen no solo se contrató para temas de seguridad, sino principalmente para rescates humanitarios y para vigilar incendios forestales, afirmó Estefanía Mercado, presidente municipal.

En entrevista, la edil destacó que el municipio coadyuvará con la isla de Cozumel en caso de requerir un traslado urgente y con el municipio de Tulum, así como lo hizo el pasado martes con el rescate y traslado de una persona lesionada en un accidente carretero en Puerto Morelos.

“Somos un municipio que más allá de las fronteras tenemos un corazón humanista y en ese sentido tenemos que coadyuvar cuando sea necesario”, apuntó.

Recordó que cuando se lanzó la estrategia de seguridad, con una inversión de mil 200 millones de pesos, hubo voces en contra que dijeron que el helicóptero era un gasto innecesario y que un dron hubiera salido más barato.

Asimismo, felicitó al equipo de Protección Civil que participó en las maniobras de rescate que permitieron el oportuno traslado vía aérea de un lesionado hacia el hospital general de zona del IMSS Número 18 de Playa del Carmen.

PLAYA MAMITAS

Por otra parte, la presidente municipal fue cuestionada sobre una presunta construcción en la playa Mamitas.

Al respecto, reiteró que no hay ninguna construcción en esta zona y, además, negó que el Ayuntamiento y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hayan otorgado permisos para un desarrollo hotelero en esta zona.

“Este Ayuntamiento no ha emitido ningún permiso de construcción, no podemos dar un permiso si la autoridad federal ambientan no lo ha emitido”, recalcó.

Afirmó que por el momento no han recibido ninguna solicitud de construcción para esa zona de playas.

Hizo un llamado a los playeses para que no se dejen engañar con noticias falsas en temas medioambientales y de seguridad.

SARGAZO

Finalmente, a referirse al sargazo, la edil informó que su gobierno está coadyuvando con la Marina, desde antes de que iniciara la temporada, para contener el arribo masivo de la macroalga.

Resaltó que, hasta la fecha, han arribado 4 mil toneladas menos que el año pasado, cuando en total se recolectaron alrededor de 13 mil toneladas. (Agencia SIM)