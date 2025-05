Recientemente, ha resurgido un video que muestra al actual Papa León XIV, entonces conocido como Robert Prevost, asistiendo al primer juego de la Serie Mundial de 2005 en Chicago, vistiendo una camiseta de los White Sox. Este hallazgo ha generado interés y comentarios entre los aficionados al béisbol y la comunidad católica.

Prevost, originario de Dolton, Illinois, fue captado por las cámaras durante la transmisión televisiva del partido, acompañado de un amigo y el nieto de este, celebrando la victoria de los White Sox sobre los Astros de Houston por 5-3. Este juego marcó el inicio del camino hacia el primer título de Serie Mundial del equipo desde 1917 .

Aunque inicialmente se pensó que el Papa era seguidor de los Cubs, su hermano, John Prevost, aclaró que siempre ha sido un ferviente aficionado de los White Sox. La familia tiene una diversidad de preferencias deportivas: su madre apoyaba a los Cubs y su padre a los Cardinals de San Luis .

Pope Leo XIV made the broadcast while at Game 1 of the 2005 World Series

