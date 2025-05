PESE A HECHOS DE SANGRE RECIENTES: Diputada de Morena no ve riesgos de seguridad en la ribera del Río Hondo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- “Yo he viajado por las comunidades de la ribera del Rio Hondo y bendito Dios no me ha pasado nada”, afirmó la diputada de Morena por el distrito 15, Diana Gutiérrez, al ser cuestionada por el homicidio del líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA), Evaristo Gómez Diaz y dos de sus escoltas, ocurrido en la comunidad de Sac Xan y en relación a la inseguridad que impera en la zona.

Dijo no conocer la situación que prevalece en la zona que corresponde a su distrito ni el aumento de los índices delictivos ya que no es integrante de la Comisión de Seguridad en la Décimo Octava Legislatura ni tampoco ha recibido ninguna queja o denuncia de los habitantes de la zona.

Aunque tiene su domicilio en Álvaro Obregón, ubicado en la zona de su distrito, como habitante de la zona y a pesar de los recorridos dijo que no hay ningún riesgo por los niveles de seguridad “porque hay presencia policiaca y por donde sea vemos vigilancia por las acciones de la gobernadora y las corporaciones”.

Reiteró que visita las comunidades y que, gracias a Dios, no ha tenido ningún percance ni tampoco ha sentido la inseguridad “nos sentimos bien cuidados”.

Dijo que no tiene datos del aumento de la incidencia delictiva en la ribera del Rio Hondo y simplemente lamentó la muerte de Evaristo Gómez a la vez que manifestó que estará pendiente de su familia.

La diputada de Morena aseguró, luego de pensarlo por unos segundos, que su papá, Benjamín Gutiérrez, líder de la Asociación Local de Productores de Caña de azúcar y de la Confederación Nacional de Productores Rurales no ha redoblado su seguridad. (Noticaribe)