Destaca Morena Quintana Roo avance de afiliación en su sesión de consejo estatal

CANCÚN, MX.- Durante la Décima Sesión del Consejo Estatal de Morena en Quintana Roo se destacó el avance del 41.1 por ciento del proceso de afiliación, como una señal clara de crecimiento y fortalecimiento de la estructura partidaria en todo el estado, afirmó su dirigencia.

En el encuentro, encabezado por Johana Acosta, presidenta de Morena en Quintana Roo, y Jorge Sanén, presidente del Consejo Estatal, se afirmó que el progreso en el proceso de afiliación se ha logrado gracias al trabajo coordinado de las bases, consejeros, militantes y simpatizantes que siguen avanzando con pasos firmes hacia la consolidación del proyecto.

“La unidad no es un discurso, es una práctica cotidiana. Y hoy, en esta décima sesión, se ha dejado claro que Morena Quintana Roo está más fuerte y más unido que nunca”, expresó Jorge Sanén.

Por su parte, Johana Acosta, presidenta de Morena, destacó que el partido es un movimiento vivo que se fortalece desde la base, con militantes conscientes y representantes comprometidos, capaces de responder al llamado histórico de transformar el país con justicia y dignidad.

En esta sesión estuvieron presentes las y los consejeros estatales, donde también acompañó el encuentro Mara Lezama, como consejera y referente nacional de los valores del movimiento, desde su vida profesional hasta su actual gestión al frente del gobierno estatal.

Destacó también la presencia de las y los legisladores del partido, a quienes se les reiteró el llamado a actuar con total apego a los principios y valores de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Se subrayó la importancia de que quienes ocupan cargos públicos lo hagan con ética, responsabilidad social y compromiso transformador. (Agencia SIM)