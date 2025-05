Carece Playa del Carmen de censo de cajones de estacionamiento para discapacitados

PLAYA DEL CARMEN, MX.- En Playa del Carmen no se cuenta con un censo sobre la cantidad y distribución de los cajones de estacionamiento destinados para las personas con alguna discapacidad o movilidad limitada, reconoció Orlando Muñoz, segundo regidor.

Entrevistado al finalizar la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Movilidad, el concejal explicó que debido a que muchas plazas comerciales mantienen sus áreas de estacionamiento como privadas, no permiten la entrada de las patrullas para verificar el cumplimiento normativo y uso de estos cajones.

“En realidad no hay un censo, porque en muchas ocasiones nos encontramos que en las plazas comerciales los tienen como propiedad privada y no dejan entrar a las patrullas de Tránsito a poner orden”, agregó.

Informó que, mediante una iniciativa presentada ante el Cabildo, buscan que se reglamente la facultad del municipio para acceder a las plazas comerciales y sancionar a quienes hagan mal uso de estos espacios destinados a las personas con discapacidad.

Explicó que la reglamentación especifica que, al contar con una licencia de funcionamiento, automáticamente un local comercial se vuelve público y el Ayuntamiento tiene la facultad de revisarlo.

“Hay que llegar a acuerdos, si nos acercamos con los administradores de estos centros comerciales estarán encantados de la vida, pero es un diálogo”, añadió.

Dentro de esta misma iniciativa se propuso que las esquinas de las calles en el centro de la ciudad sean destinadas como estacionamientos para las personas con discapacidad y que estén exentas del pago del parquímetro.

“Que se les reconozca a las personas con discapacidad o movilidad limitada el derecho que tienen de estar en un estacionamiento que no puedan pagar, no es mucha la demanda y no lastimaría a la economía de la empresa”, aclaró.

Por último, el concejal dio a conocer que esta iniciativa ya está en manos del Cabildo y solo espera que pronto los regidores hagan algunas modificaciones para darle seguimiento y avanzar en las regulaciones. (Agencia SIM)