Revela ONG registro de 236 violaciones a la libertad de expresión en Quintana Roo

CANCÚN, MX.- En Quintana Roo se tiene registro de 236 violaciones al derecho a la libertad de expresión y de prensa, así como delitos contra periodistas, reveló esta mañana la Organización No Gubernamental (ONG) “Política Colectiva”.

En conferencia de prensa donde se dieron a conocer los detalles sobre la iniciativa para una nueva Ley de Participación Ciudadana, Gina Morales, presidenta de la organización Manifiesta tu Ciudadanía, comentó que, según datos de la organización “Artículo 19”, algunos periodistas en el estado han sido víctimas de intimidación, hostigamiento, ataques físicos y hasta el asesinato.

“Parte de activar estos mecanismos de participación ciudadana tiene que ver con avanzar a una democracia participativa que permita a la ciudadanía poder hacer eco de las problemáticas como esta, pero sobre todo de las opciones para resolverlas”, señaló.

Asimismo, reveló que el 42.3 por ciento de las personas no se involucra en los mecanismos de participación ciudadana, debido a que no cuenta con la vía para hacerlo y el 29 por ciento no lo hace por falta de información.

“Si sumamos estos datos, tenemos más del 60 por ciento de las personas en el estado que no encuentran la manera de cómo pueden participar activamente en las cosas que les interesan de manera personal, pero también comunitaria”, indicó.

Por su parte, Pamela Pérez Gómez, Co-Directora de Política Colectiva, indicó que en Cancún se dedican 33 millones de pesos al presupuesto participativo, lo cual es sumamente bajo con base en ingresos de libre disposición, por lo que se propone a un presupuesto obligatorio con base en el porcentaje que sea mucho mayor.

También se habló sobre el mecanismo de las audiencias públicas, donde con 50 firmas se tendrían que hacer una reunión con el municipio y con 200 lo propio con el gobierno estatal, por lo que buscan establecerlo como ley y que la ciudadanía pueda solicitarlas.

“Lo que queremos es que estos mecanismos tengan esta pertenencia en las leyes, que no que sea un programa temporal dentro de los inicios de un gobierno, sino que estén establecidos en la ley y puedan solicitarlo en cualquier momento”, dijo. (Agencia SIM)