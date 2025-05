CANCÚN, MX.- Un nuevo caso del hostigamiento a un operador de la plataforma de Uber por parte de transportistas “piratas” en el Aeropuerto Internacional de Cancún, fue denunciado este día en redes sociales.

Mediante un video grabado por el operador de la plataforma y que fue compartido en Tik Tok, se observa a dos hombres parados frente a su automóvil para impedirle que avance.

Los dos hombres que se observan en las imágenes realizan llamadas por su celular, mientras que el conductor narra que no lo están dejando pasar.

“El señor no me deja pasar, se puso frente a mi vehículo, ellos dos no me están dejando”, narra el afectado, mientras graba las imágenes desde el interior del auto.

Se desconoce la fecha de esta grabación y si los pasajeros fueron obligados a bajar del vehículo, como ha pasado en otras ocasiones.

Como se recordará, tan solo el jueves de la semana pasada, un hombre fue detenido por agredir a turistas en la terminal aérea, cuando trataba de impedir que abordaran una unidad de Uber.

Al respecto, Águeda Esperilla, vocera de los conductores de Uber, indicó en su momento que el hostigamiento contra los conductores de la plataforma continúa por parte de estos transportistas “piratas”, quienes retienen vehículos y dan parte a la Guardia Nacional para que los multen, sin que la autoridad objete el que estas personas usurpen sus funciones. (Agencia SIM)