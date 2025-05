Proponen empresarios hacerse cargo del tianguis comercial Yuum Ka’ax; carencia de información en torno a proyectos comerciales anunciados por el gobierno federal provoca incertidumbre en el sector

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante el abandono en el que se encuentran las instalaciones del tianguis comercial Yuum Ka’ax y la imposibilidad de poner en operación los locales construidos y aprovechar el decreto de zona libre vigente desde el 2024, el director de Promoción de inversiones de la Coparmex, José Luis Minguer Alcocer, consideró urgente que el gobierno del Estado informe de las condiciones jurídicas en las que se encuentra dicho proyecto sobre todo después del anuncio hecho por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el sentido de que Chetumal ha sido considerado dentro del proyecto Polo de Desarrollo del Bienestar.

Reiteró que hasta el momento el sector empresarial y comercial no tienen información de los proyectos económicos anunciados ni tampoco el de la intención de instalar otro recinto fiscal en lo que es la terminal del Tren Maya a pesar de que, en reiteradas ocasiones la han solicitado.

Hace unos días el gobierno federal anunció que Chetumal está contemplado como Polo de Desarrollo del Bienestar y que será instalado en el recinto fiscalizado, pero estamos preocupados porque el tianguis comercial Yuum Ka’ax no ha podido entrar en funcionamiento y sus instalaciones no han podido ser echadas a andar, explicó.

Ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, Minguer Alcocer reiteró que el sector empresarial desconoce de los proyectos económicos anunciados y puestos en marcha desde el inicio de la administración “y en el caso del tianguis Yuum Ka’ax no sabemos qué es lo que está pasando y por qué no ha podido ser echado a andar. Ahí está el predio, pero los locales están abandonados”.

Dijo que, mientras tanto, no se ha podido aprovechar el decreto de zona libre anunciado desde el 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso dijo que el sector empresarial propuso al gobierno del Estado cambiar la sede del tianguis comercial Yuum Ka’ax con el propósito de que sea posible echarlo a andar pero que no han tenido respuesta. Hasta el momento no sabemos los motivos por los cuales no se ha podido echar a andar el tianguis comercial, subrayó.

Insistió en el hecho de que si la empresa responsable no ha podido echar a andar el proyecto los empresarios locales pueden hacerse cargo y buscar donde sea reubicado.

El responsable de atraer inversiones de la Coparmex recordó que en su momento la entonces secretaria de Desarrollo Económico, Karla Almanza, escucho al sector empresarial y se promovió el otorgamiento de estímulos fiscales “pero ahora no sabemos qué pasará con el espacio físico donde se encuentra Yuum Ka’ax y si va a funcionar”.

Minguer Alcocer fue enfático al rechazar el calificativo de elefante blanco al proyecto de los tianguis comerciales pues dijo ser propositivo y tener confianza en que se tendrán resultados sobre todo después que el gobierno federal anunció la construcción del tren de carga en los próximos años “pero debemos apurarnos y que el gobierno nos informe de las buenas noticias para Chetumal”. (Noticaribe)