Entre más madrugan, más mal nos va: Corral

CHIHUAHUA, MX.- Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, consideró que las reuniones del Gabinete de Seguridad no funcionan, porque -pese a su realización a tempranas horas- los índices delictivos siguen aumentando.

“Yo pienso que es indebido, es un error estar haciendo esas mediciones. Y, además, hay que decir otra cosa: no porque no tengamos a las 6 de la mañana la reunión de seguridad, ¿sí? no quiere decir que no estamos haciendo las cosas.

“No por mucho madrugar amanece más temprano. Si eso hubiera tenido resultados, si eso hubiera sido correcto, pues los resultados en el País serían otros, pero no, parece que entre más madrugan, más mal nos va”, aseveró Corral.

El Mandatario consideró que estas reuniones de seguridad lo único que harán es politizar el tema.

“Nos parece que esa no es la forma de evaluar a los esfuerzos de los estados, lo digo sinceramente. Y creo que meterle, incorporarle este tipo de análisis o de evaluaciones a los esfuerzos estatales, lo único que va a hacer es politizar el tema”, declaró el Mandatario panista este martes al ser cuestionado sobre la exhibición que hizo el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, respecto a las inasistencias de los Mandatarios en las mesas de seguridad con autoridades federales.

“Lo lamento que sea el propio Alfonso porque pues él y yo nos hemos empeñado mucho en insistir en que el tema de la seguridad pública debe ser una zona de neutralidad, una zona de imparcialidad política, que no hay que empezar a medrar políticamente con el asunto. Yo pienso que pues eso ya está pasando a mejor vida y lo entiendo porque el Gobierno federal trae mucha presión, particularmente Alfonso con relación a sus propios resultados. Entonces, tienen que repartir un poco de lo que les sobra”.

En el informe que presentó Alfonso Durazo se indicó que Corral ha asistido sólo al 14 por ciento de las reuniones de las mesas de seguridad.

¿Por qué no ha estado asistiendo a las reuniones?, se le preguntó al Gobernador.

“No, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos también nuestro propio calendario y reuniones. Yo creo que ahí hay mucha desinformación, somos de los estados que más reuniones en seguridad tienen, pero no creo que sea la manera como mide el Gobierno federal los esfuerzos”, aclaró.

El Mandatario chihuahuense expuso que no sólo hay desinformación, sino una distancia con lo que realmente se está haciendo.

“Me llama la atención el nivel de desinformación que tienen. Si algún estado tiene reuniones diarias en materia de seguridad somos nosotros, varias al día. ¿Cuál es la forma en que ellos miden, evalúan o contabilizan los esfuerzos en seguridad? No sabemos”, aseveró.

Corral reiteró que son muchas las reuniones en materia de seguridad que tienen en Chihuahua, incluso una reunión de seguridad semanal en Ciudad Juárez. (Agencia Reforma)

