Advierte Mara Lezama sanción contra organizadores si desacatan autoridad y realizan la corrida de toros esta tarde en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), Mara Lezama Espinosa, advirtió que de realizarse la corrida de toros este viernes habrá una sanción, por lo que únicamente está en espera si se realiza o no el evento, al tiempo que anticipó que implementará un operativo de seguridad por la concentración de gente que se prevé.

“Tendremos un operativo de seguridad si se llevara a cabo la corrida, no sabemos qué es lo que pueda pasar, evidentemente si es así, obviamente habrá una sanción, estaremos verificando y no me puedo adelantar, pero si tendremos un operativo”, aseguró.

Al insistir en que el Ayuntamiento de Benito Juárez no ha otorgado ningún permiso para corridas de toros en Cancún y que independientemente de que los sellos hayan sido retirados, luego de que los directivos subsanaron las observaciones hechas por la Dirección de Ecología y Protección Civil, que fueron solicitados por escrito para que se verificaran, dijo que no quiere decir que tengan los permisos.

“No se confundan, no hay permisos del municipio de Benito Juárez para hacer la corrida de toros, una cosa es la inspección y el levantamiento de sellos y otra cosa es el permiso, como tal no hay permiso para llevar a cabo la corrida de toros”, reiteró. (Noticaribe)



