Dificulta ‘pureza genética’ maya compatibilidad entre receptores y donantes de médula ósea

YUCATÁN, MX.- Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) reveló que el código genético de los yucatecos está integrado en un 59 por ciento de los componentes ancestrales mayas; 38 por ciento, europeo; dos por ciento, asiático y uno por ciento, africano, publicó La Jornada Maya.

La sangre maya que corre por las venas de los yucatecos, se ha convertido en un obstáculo a la hora de luchar contra ciertas enfermedades. La solución, sin embargo, está dentro de la misma población.

Para ello es esencial que crezca el registro de donadores de médula ósea, ya que en la actualidad más de 70 enfermedades en la sangre pueden ser curadas a través de un trasplante de células madre, pero en el país sólo el 10 por ciento de la necesidad de un trasplante está cubierta, principalmente por la gran dificultad de encontrar un donador genéticamente compatible.

“Cada año se registran más de 14 mil nuevos casos de pacientes diagnosticados con enfermedades de la sangre, tales como leucemia, mieloma, linfoma y anemia aplásica severa, que son las más conocidas, pero hay más de 70 enfermedades de la sangre a los que todos somos susceptibles y para muchos de estos pacientes, la única cura es un trasplante de médula ósea”, asegura Michelle Aguirre Benavides, gerente regional de Be The Match, una organización sin fines de lucro que busca ayudar a pacientes con estas enfermedades para que obtengan el trasplante que necesitan para salvar su vida, conectándolos con donadores de médula ósea.

Justamente, ese linaje maya de los yucatecos, que no está mezclado con otros indígenas del país, dificulta la compatibilidad genética con mexicanos de otras regiones, por lo que es urgente que crezca el registro de donadores en la Península.

Por ello, abrir una sede en Mérida se convirtió en un objetivo especial porque los yucatecos tienen más dificultad de hacer match genético con otras regiones. “Buscamos que crezca el registro de donadores en el estado porque es la única forma de que los pacientes locales encuentren la cura a su enfermedad”, advierte Aguirre.

Precisa que un donador necesita ser genéticamente compatible con el receptor, pero aquí en México al tener esa diversidad genética muy amplia “se nos dificulta más que el resto del mundo, por lo que llevamos una base de datos de posibles donadores a nivel mundial, donde tenemos más de 22 millones de personas registradas, y en México sólo 35 mil potenciales donantes, por eso la importancia de agrandar y diversificar nuestro registro”.

Puntualiza que, cuando alguien necesita un trasplante, los médicos buscan un donador en el entorno familiar del paciente, sin embargo sólo el 30 por ciento encuentran un donante compatible, por lo que el 70 por ciento restante depende de la buena voluntad de un desconocido.

Be The Match realiza eventos de registro alrededor de la República, donde los probables donantes pueden pasar a formar parte de la base de datos, “aquí en Yucatán ya hemos hecho algunos donde invitamos a la gente, vamos a eventos o damos conferencias o pláticas en diferentes instituciones como compañías y escuelas, para concientizar a la gente sobre las células madres, cómo alguien puede convertirse en súper héroe y salvarle la vida a otra persona, de una manera muy sencilla, ya que se llena un formulario de contacto, se toma una muestra bucal con un hisopo y ya con eso queda agregado a nuestra base de datos”.

Indica que aunque la diferencia genética pueda asustarnos, la ventaja en la Península de Yucatán es que los posibles donadores están entre nosotros. Por eso invitó a la población a acercarse a Be The Match® México y sumarse a la iniciativa, “ya sea registrándose como posible donador, haciendo un donativo económico o incluso ayudándonos a organizar algún evento de registro en su comunidad”.

Preservar la herencia maya y darle más vida a miles de yucatecos con enfermedades en la sangre, especialmente niños, depende de las personas de la región. La solución a la diferencia genética, al final, está en la sangre yucateca.

Los interesados en sumarse u obtener más información, pueden registrarse en el sitio o visitar las redes sociales. FB: Be The Match México; Instagram: bethematch_mx; y Youtube: Be The Match México.

Be The Match Yucatán ya cuenta con 400 registros. (Fuente: La Jornada Maya)

