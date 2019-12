Desestima gobernador de Tabasco acusaciones contra su secretaria de Desarrollo Económico

TABASCO, MX.- El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, “no ve” conflicto de intereses ni irregularidades en el contrato por más de 25 millones de pesos que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) adjudicó a una empresa de la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad (Sedec), Mayra Elena Jacobo Priego, publicó Proceso.

Advertisement

“Yo no veo, no hay ninguna irregularidad en el hecho, no hay conflicto de intereses. La Universidad es un organismo autónomo”, justificó el mandatario morenista.

En junio pasado, la UJAT adjudicó un contrato a la empresa Industria y Diseño Textil del Sureste S.A. de C.V., para la dotación de uniformes a empleados de esa casa de estudios, tras dos licitaciones en la que la única que participó fue esta empresa, de la cual es copropietaria mayoritaria la titular de la Sedec.

Según el Registro Público de Comercio de Tabasco, la empresa fue constituida en 2005 ante el entonces titular de notaría pública número 27, Adán Augusto López Hernández, ahora gobernador del estado, con un capital social de 100 mil pesos, equivalentes a 100 acciones, 80 de ellas propiedad de Mayra Elena Jacobo Priego y 20 de su prima Mirna del Carmen Priego Ramos.

La primera licitación pública nacional convocada por la UJAT fue declarada desierta el 8 de junio por “insuficiencia presupuestal”, sin embargo, el 24 de ese mismo mes se le adjudicó finalmente a Industria y Diseño Textil del Sureste S.A. de C.V., por una diferencia menor de 691 mil pesos respecto al primer precio que era de 25 millones 756 mil 678.15 pesos, es decir, quedó en 25 millones 65 mil 437.44 pesos.

El actual rector de la UJAT, cuyo periodo concluye en enero próximo tras dos periodos en el cargo, es José Manuel Piña Gutiérrez, implicado en la “Estafa Maestra”, por la triangulación de contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a empresas fantasmas.

Es hermano de Armando Piña Gutiérrez, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del estado y compañero en el gabinete de la titular de la Sedec.

En una gira de supervisión de obras por el municipio de Nacajuca, se le preguntó al gobernador Adán Augusto sobre el referido contrato y la ola de críticas que ha levando el hecho de que su secretaria, Mayra Elena Jacobo, haga negocios privados desde el gobierno.

“Respeto la opinión de quienes opinan eso, pero tengo entendido que no es el primer año que participa la referida empresa, ha participado cinco o seis años continuos, es una licitación pública nacional, y creo que debiera darnos orgullo de que empresas tabasqueñas establecidas en Tabasco, puedan ganar licitaciones nacionales”, respondió.

“Yo no veo, no hay ninguna irregularidad en el hecho, no hay conflicto de intereses. La universidad es un organismo autónomo y la secretaria ha cumplido en tiempo y forma, presentó en tiempo sus declaraciones patrimoniales y entiendo que está comprendida su participación en esa empresa”, añadió.

–Hay quienes hablan de influyentismo, de lo que tanto ha hablado el presidente de la República, se le interrogó.

–Yo creo que hay que retrotraerse a cuando menos cinco años anteriores y revisar si esa empresa ha ganado en otros años, que no corresponde precisamente a este, ese tipo de licitaciones, replicó.

“Me da mucha risa, todo mundo sabe que soy empresaria”, respondió por su parte la secretaria Mayra Elena Jacobo, y retó a sus críticos a denunciarla ante la Fiscalía General del Estado si tienen pruebas de alguna irregularidad.

“Soy empresaria, tengo 16 años trabajando en mi negocio, tengo una fábrica de uniformes, a eso me he dedicado. Quien tenga pruebas que vaya a la Fiscalía, no tenemos que buscarle mucho, sabemos de dónde vienen las notas, desgraciadamente quieren ponerlas y mover los conceptos para hacer creer a la gente otras cosas”, manifestó.

“No hay ningún tráfico de influencias, no hay ningún problema, la verdad es que no están acostumbrados que un funcionario público sea empresario”, añadió.

Dijo que la revelación del millonario contrato con la UJAT le ayuda porque la gente entenderá y se dará cuenta que está al frente de la Sedec no por el sueldo, “ni para venir hacer ninguna travesura”.

“Yo no tengo necesidad porque sé trabajar y tengo un negocio desde hace muchos años. Yo estoy aquí porque quiero dejar algo, porque quiero venir aportar algo a mi estado”, señaló.

Crédito a hermano de morenista

En noviembre pasado, la titular de la Sedec también estuvo en ojo del huracán al hacerse público que la dependencia otorgó, a través del Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco (FET), un crédito de 1.5 millones de pesos al “Auto Hotel Guayacanes”, propiedad de Santiago Burelo Burelo, hermano del dirigente estatal de Morena, César Francisco Burelo.

El auto hotel está ubicado en el municipio de Cunduacán, donde el ahora dirigente estatal de Morena fue alcalde por el PRD de 2004 a 2006.

Ante el escándalo, la Sedec informó que el referido crédito se autorizó y firmó en julio de 2018, último año del gobierno del perredista Arturo Núñez Jiménez, el cual había sido solicitado desde el 22 de noviembre del 2017 y que no se había otorgado por falta de recursos.

“En 2019, en sesión de Comité (del FET) se revisó dicho proyecto y después de analizar la documentación brindada por el solicitante, y al cumplir con todos los requisitos, se acordó la ministración del crédito por un millón 500 mil pesos”, explicó la dependencia.

“Cabe destacar que no existe ningún tipo de conflicto de interés ya que no tenemos información de que el solicitante tenga algún familiar directo laborando en esta Secretaría o en la administración pública actual”, justificó la Sedec en referencia a los hermanos Burelo Burelo. (Fuente: Proceso)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...