DAÑO COLATERAL DE LA NAVIDAD: Mujer pierde un ojo por la explosión de un petardo en la comunidad de Xcalak

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- “Sólo escuché un estallido y sentí que algo cayó en mi ojo” narra la señora Karen Lara Palencia quien se encuentra internada en una clínica particular de esta ciudad luego que la madrugada de este 25 de diciembre le estallara un cohete durante una reunión para celebrar la llegada de la Navidad en la comunidad de Xcalac, ubicada a unos 200 kilómetros de la capital del Estado.

Estaban unos muchachos reventando petardos y uno de ellos explotó cerca de la cara afectándole el ojo izquierdo. Ante la abundante hemorragia fue trasladada de urgencia al Hospital General de Chetumal donde fue estabilizada, según el reporte médico. Sin embargo, la falta de un médico oftalmólogo obligó a que fuera trasladada a una clínica particular, donde la estancia promedio por día es de 1,000 pesos.

Karen, de 40 años, requiere de una operación valuada en 70,000 pesos ya que el estallido del petardo le “reventó” el ojo. Dedicada a las labores del hogar y su esposo a la pesca no cuenta con los recursos para someterse a la operación por lo que han hecho un llamado a la población en general para contar con el apoyo económico.

Somos de escasos recursos y en estos momentos no hay mucho trabajo para que tengamos dinero y me puedan operar. Ojalá os puedan ayudar a mi y a mi familia, pide a la ciudadanía. Lamentó que en el hospital general no existan médicos para que pudieran atenderle y que tuvieran que trasladarla a una clínica particular donde la atención es muy cara.

La familia busca el apoyo de la ciudadanía y puso la cuenta 4027 6657 2433 5469 de Banco Azteca para recibir donativos que le permitan ser atendida quirúrgicamente. (Noticaribe)

