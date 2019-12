APRUEBAN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 DE OPB: En medio de señalamientos de opacidad autorizan regidores propuesta presentada por Otoniel Segovia que disminuye recursos para la alcaldía de Mahahual, turismo y tesorería, pero aumenta para Recursos Humanos, Comunicación Social, Ecología y Obras Públicas

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- La Dirección de Turismo municipal y la alcaldía de Mahahual así como la Tesorería dispondrán de menos recursos para ejercer el próximo año, mientras áreas como la Secretaría General y las direcciones de Recursos Humanos, de Comunicación Social, Ecología y Obras Públicas tendrán un aumento que van desde 108 por ciento hasta un 700 por ciento, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobados por integrantes del Cabildo.

En medio de señalamientos de opacidad, los regidores del ayuntamiento de Othón P. Blanco aprobaron “fast track” por mayoría -con los votos en contra de Manuel Valencia Cardín, María Hadad Castillo, Cynthia Millán Estrella y Manuel Martínez Valdez- el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, presentado por el alcalde Otoniel Segovia Martínez, el cual asciende a 922 millones 947 mil 510 pesos.

Ante los señalamientos de las regidoras Hadad Castillo y Millán Estrella de que no se informó de manera detallada las supuestas modificaciones hechas al proyecto de Egresos y que se estaría aprobando un documento “fast track” lleno de errores, la síndico Yensunni Martínez Hernandez reconoció que por recomendaciones de la Contraloría municipal no se circuló por correo los cambios hechos a la propuesta del alcalde capitalino, además que las increpó por el hecho de no asistir a las reuniones de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta.

Del Presupuesto de Egresos presentado por el alcalde, 454 millones 823 mil 142 -es decir, un 49.27 por ciento- corresponderán a servicios personales; 59 millones 865 mil 394 pesos a materiales y suministros; 124 millones 546 mil 795 (13.49 por ciento) a servicios generales; 19 millones 845 mil 419 a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; 9 millones 542 mil 753 pesos a bienes muebles, inmuebles e intangibles; 183 millones 085 mil 591 pesos a inversión pública; y 71 millones 238 mil 414 pesos (7.71 por ciento) por concepto de deuda pública.

Este 2019, con base en la publicación del Periódico Oficial del Estado correspondiente al 31 de enero, el ayuntamiento dispuso de un Presupuesto de Egresos de 898 millones 521 mil 436 pesos lo que implicaría apenas un incremento del 2.64 por ciento lo que se ha solicitado para el próximo año.

Dentro del gasto no etiquetado para el próximo año, la Secretaría General del Ayuntamiento dispondría de 20 millones 669 mil 166 pesos que representa un incremento del 108 por ciento, respecto a los 9 millones 935 mil 560 pesos ejercidos este 2019, siendo el capitulo 1000 que concentra la cantidad de 19 millones 324 mil 449 pesos; la Dirección de Recursos Humanos un aumento del 502 por ciento al pasar de 6 millones 555 mil 291 a 39 millones 498 mil 341 pesos; la de Ecología tendría un aumento del 745 por ciento al pasar de 969 mil 674 pesos a 8 millones 201 mil 421 pesos; la de Obras Públicas un aumento del 2,380 por ciento al pasar de 7 millones 747 mil 735 pesos a 192 millones 216 mil 997 pesos -de los cuales 183 millones 085 mil 591 pesos corresponden al capitulo 6,000 de asignaciones a obra por contrato y proyectos productivos y acciones de fomento que incluye los gastos de estudio de pre inversión y preparación del proyecto-.

En tanto, la Dirección de Comunicación Social dispondría de un presupuesto por 4 millones 661 mil 405 pesos, de los cuales 3 millones 272 mil 133 corresponden a capitulo 1000 y 849 mil 889 pesos al capítulo 3000 -asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público-.

El proyecto de Egresos contempla una disminución del 23 por ciento para la Dirección de Turismo al pasar de 4 millones 857 mil 278 pesos a 3 millones 710 mil 240 pesos; la alcaldía de Mahahual tendrá una disminución del 10 por ciento al pasar de un millón 202 mil 733 pesos a un millón 089 mil 399 pesos; además el departamento de Transporte y Vialidad no recibirá presupuesto alguno que contrasta con los 786 mil 902 pesos destinados el año pasado; la tesorería dispondrá de un Presupuesto de Egresos 5 millones 921 mil 014 pesos contra los 11 millones 668 mil 353 pesos.

El Instituto municipal de la Economía Social tiene una disminución al pasar de 5 millones 266 mil 417 pesos a 2 millones 206 mil 584 pesos.

El Presupuesto de Egresos del ayuntamiento de Othón P. Blanco para el 2020 contempla un presupuesto de 18 millones 502 mil 878 pesos para el Cabildo; 5 millones 229 mil 859 pesos para la Presidencia Municipal; 6 millones 602 mil 936 pesos para la Secretaría Particular; 3 millones 436 mil 616 pesos para la coordinación de participación ciudadana; un millón 154 mil 642, relaciones públicas; dirección de gobierno y régimen interior, 823 mil 135 pesos; dirección de oficialías y registro civil, 5 millones 516 mil 144 pesos; coordinación municipal de protección civil, 8 millones 367 mil 717 pesos; dirección de proceso legislativo, un millón 202 963 pesos.

La coordinación de alcadías tiene proyectado un Presupuesto de Egresos por 6 millones 989 mil 635; la alcaldía de Nicolás Bravo, por 4 millones 939 mil 748, contra los 3 millones 638 mil 030 pesos del 2019; Cerro de las Flores un millón 120 mil 329 pesos; Dos Aguadas, de un millón 126 mil 883 que contrasta con los 560 mil 940 del 2019; Javier Rojo Gómez 2 millones 013 mil 752 pesos contra el millón 686 mil 474 de este 2019; Calderitas, de 2 millones 013 mil 752 que representa un ligero incremento respecto al un millón 730 mil 667 de este 2019.

La Dirección de Servicios Públicos tiene programado Egresos del orden de los 17 millones 716 mil 739 pesos; imagen urbana de 43 millones 278 mil 804 pesos; alumbrado público, 75 millones 353 mil 595 pesos; Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 10 millones 824 mil 737 pesos; Dirección de Policía Preventiva y Transito Municipal de Seguridad Pública, 42 millones 199 mil 969 pesos;

El comité del carnaval tendrá 7 millones de pesos y de la feria de la Expofer 3 millones 500 mil pesos.

Hadad Castillo y Millán Estrella lamentaron las evasivas de los regidores de Morena para no transparentar la información relativa al Presupuesto de Egresos para el próximo año. (Noticaribe)

