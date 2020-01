Lanzan habitantes de JMM advertencia a ladrones tras sufrir robos en sus domicilios

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Un hombre de ocupación sastre fue víctima de los “amantes de lo ajeno”, ya que entraron a su domicilio y se llevaron varias cosas de valor.

El hombre notó gente sospechosa fuera de la casa de un vecino, pero cuando ingresó a su propio domicilio se llevó la sorpresa que él había sido la víctima en esta historia.

Dentro de las cosas de valor que argumenta el hombre le sustrajeron, es una pantalla de plasma, un dvd, dos computadoras, una laptop, un perfume, una hamaca y dinero en efectivo.

“Entré a mi casa y vi todo revuelto, entonces prendí la luz y me percaté que hacían falta varias cosas de valor, incluso si las pistas en mi patio y había cosas tiradas como mi amplificador que por cierto ya está dañado, también me percaté de qué lado pasaban las cosas pues dejaron huellas en mi muro”, dijo Luis Canché, de ocupación sastre.

Debido a la frustración e impotencia que sintió el hombre al darse cuenta que sus cosas, que con tanto trabajo había adquirido, fueron sustraídas, se reunió con vecinos para empezar a vigilar y a tratar de averiguar qué personas se dedican a llevarse lo ajeno.

“No dimos parte a la policía pues no tenemos pruebas para demostrarlo, ellos generalmente te piden datos, indicios y nosotros no tenemos nada de eso más que nuestra palabra, tampoco tenemos testigos; lo que sí puedo adelantar es que cuando agarremos a esos ladrones no sabemos lo que vaya a pasar, pues los vecinos ya estamos molestos que la autoridad no nos ponga vigilancia”, puntualizó. (Agencia SIM)

