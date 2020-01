Reitera AMLO que en 2024 se retira por completo; mientras trabajará 16 horas diarias de lunes a domingo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El primer día laboral del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la “revolución pacífica” que encabeza, seguirá trabajando 16 horas diarias para cumplir sus compromisos, ya que solo estará en el cargo hasta septiembre de 2024, publicó Proceso.

“Ya tendremos tiempo para descansar, porque yo voy a estar hasta septiembre del 2024 y ya no aspiro a ningún cargo, en ningún lado, me retiro por completo. Entonces me debo entregar de cuerpo y alma a esta noble causa”.

Durante su primera conferencia matutina del año, el ejecutivo federal resaltó el trabajo hecho en el 2019. No obstante, dijo que se debe trabajar “todavía más” en este año.

“Hay que entender que es una transformación la que se está llevando a cabo, no un simple cambio de gobierno y esto es una revolución pacífica, pero revolución al fin. No es para trabajar ocho horas o 10 horas o de lunes a viernes y descansar sábado y domingo. No. Es todo el tiempo, 16 horas diarias”.

López Obrador consideró que, en esta tarea, “no podemos perder el tiempo y me toca alentar a todos para que, quienes me ayudan, se apliquen a fondo.

“Y no solo los que me ayudan en el gobierno, sino que todos los ciudadanos participen, avancemos, me ayuden a la transformación, que todos ayudemos a empujar al elefante. Todos, porque política es tiempo y no hay que perder el impulso”.

El pueblo, alegre y optimista

El tabasqueño se dijo gustoso de que “la gente tiene encendida la llama de la esperanza, no hay desaliento”. Y afirmó que, en vez del llamado “malhumor social”, ahora “hay optimismo, hay alegría, esperanza y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Tenemos que aprovechar esta circunstancia especial para consumar la transformación y llevar a cabo los cambios”.

Destacó que en 2019 “se avanzó mucho y con poca confrontación política” y, de paso, habló de quienes critican a su gobierno:

“Los conservadores no terminan de despabilarse, están todavía desconcertados, aturdidos y sus reacciones no han sido las más inteligentes, están muy enojados y desquiciados, creo que están derrotados moralmente”. (Fuente: Proceso)

