¿DÓNDE QUEDÓ LA BOLITA?: Revelan manipulación de dictamen de Ley de Ingresos para favorecer a casineros en Quintana Roo

Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Cristina Torres Gómez, dejó entrever una posible manipulación del dictamen final de la Ley de Ingresos 2020, que exenta a los casinos en zonas turísticas de Quintana Roo del pago de Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos.

Por medio de una publicación en su cuenta de Facebook, la legisladora, que preside la comisión de Planeación y Desarrollo Económico en la XVI Legislatura, subrayó que el documento original discutido, analizado y posteriormente aprobado, no contiene dicha propuesta.

Por ello, indicó que los parlamentarios que no forman parte de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, que encabeza el verde-ecologista José de la Peña Ruiz de Chávez, no pudieron estar enterados de la inserción de última hora del Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos.

Cristina Torres llamó a sus compañeros diputados a asumir su responsabilidad y a través de una reforma se revoque dicho privilegio a los casineros.

Por ser de interés público, a continuación la postura íntegra de la legisladora panista:

En primer lugar como presidenta de la comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVI Legislatura, quiero señalar que asumo mi responsabilidad al haber aprobado el proyecto de dictamen y la consecuente ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio 2020; aprobación que otorgué confiando en que los dictámenes fueron emitidos y elaborados después de las múltiples horas de trabajo y sobre todo CONFORME A LO ANALIZADO Y DISCUTIDO EN EL SENO DE LA PROPIA COMISIÓN, EN LAS REUNIONES TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS A LAS QUE FUIMOS INVITADOS LOS DIPUTADOS QUE NO FORMAMOS PARTE DE LA MISMA.

Subrayo que considero temerario haber aprobado un transitorio de esa magnitud y es indispensable remarcar como legisladora que lo que en mesas se discutió e incluso se transmitió de manera pública no es lo que finalmente se presentó en el dictamen final de la comisión, y están ahí todas las video filmaciones y transmisiones que sirven de prueba de mis palabras.

Es indispensable señalar que esta disposición no fue parte de propuesta de la Iniciativa de la Ley de Ingresos que remitió el Ejecutivo Estatal a la Legislatura del Estado; y por tanto, quienes no formamos parte de la comisión Jamás pudimos saber a través de las mesas de análisis, sobre la inserción de un artículo Séptimo Transitorio a la Ley de Ingresos del Estado, que aprobó la comisión, toda vez que cuando se discutieron los cambios jamás se habló de este en particular.

Mi postura personal en consecuencia es reprobatoria de estas acciones.

Los incentivos a la inversión son nobles y en sí estoy a favor de ellos; sin embargo cuando nacen de un punto transitorio que no fue discutido, analizado y valorado de manera suficiente y públicamente, se genera la sensación de haber sido puesto de último momento sin el conocimiento particular de quienes no pertenecemos a la comisión y por tanto se convierte en un tema controversial.

Es indispensable señalar que este transitorio fue agregado en el dictamen por los integrantes de la comisión que firmaron, pero el mismo dista del espíritu original de la propia ley que fue arduamente discutida por quienes asistimos a las reuniones de trabajo de la comisión y quiero pensar que el motivo puede ser noble pero al no haberse expuesto y discutido públicamente las razones la sensación es de sorpresa y sigilo.

Por lo anterior, mi postura personal es que así como en otros cuerpos normativos lo hemos hecho, ahora asumamos nuestra responsabilidad y sobre todo nuestras facultades y procedamos a una reforma que revoque dichos privilegios; mismo que desde una postura personal considero que no contribuyen a incentivar la inversión, sino que pueden prestarse (como es el tema) a interpretaciones extremas tales como competencia desleal y factores secundarios que no necesariamente puedan ser positivos para nuestro Estado.

En la medida de lo posible resulta indispensable escuchar a todas las partes involucradas, conocer el espíritu que movió a los integrantes de la comisión a incluir este transitorio en el dictamen y analizar al mismo tiempo los múltiples factores que se han señalado por parte de la iniciativa privada, para tomar la mejor de las decisiones

Quintana Roo es un gran Estado, todos queremos que se invierta en él y en beneficio de su gente, encontremos la forma idónea de incentivar la inversión propiciando seguridad, orden y bienestar, estoy segura que la XVI Legislatura va a propiciar las adecuaciones normativas necesarias para alcanzar tales objetivos.

Sigamos trabajando juntos por el Quintana Roo que merecemos todos.

