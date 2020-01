Preocupa a sector restaurantero incremento de asaltos en establecimientos e inseguridad en Cancún

Por Leslie Gordillo

CANCÚN, MX.- La inseguridad en restaurantes aumentó en esta temporada decembrina, tanto en zona hotelera, como zona centro y poniente, por lo que preocupa al sector día con día, al ser daños importantes los que sufren en cada atraco, declaró Mercy Bezaleel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

“Sí es una preocupación de día con día, porque la ciudad está creciendo y llega mucha gente de fuera y realmente por dos empresarios que lleguen, llegan cinco o seis personas que les gusta vivir del robo, entonces creo que tenemos un problema bastante serio a nivel seguridad”, puntualizó.

Por parte de la cámara, aseguró, siempre están tratando de apoyarse con la Secretaría de Seguridad Pública, con diferentes direcciones y coadyuvando a la realización de diferentes eventos para hacer partícipe a la ciudadanía y contrarrestar los hechos delictivos.

La creciente inseguridad, consideró, hace creer que se está perdiendo el rumbo y esperan por ello que las autoridades competentes actúen y empiecen a tomar acciones ante estos hechos, porque son situaciones que no sólo pasan en zona hotelera, sino en toda la ciudad.

Si bien dijo, los asaltos no incrementaron mucho, en comparación con el año pasado, sí hubo un ligero repunte, pero lo preocupante es que ya se hace en sitios tan icónicos en plena zona hotelera, como el de ayer en Lorenzillos.

“Eso es lo que golpea más, no tanto lo que se hayan robado, al final del día es una caja fuerte que no sabemos cuánto tenía (…) pero al final sí es algo complicado porque no estás robando la tiendita, sino un restaurante con más de veintitantos años en el municipio. Y como me dijeron, nada más hay dos salidas, o es un lado o es el otro, si no te vas por laguna”, comentó. (Noticaribe)

