Entra en vigor nuevo impuesto para ‘seguridad’ en Yucatán, pero aún no saben como cobrarlo

YUCATÁN, MX.- A partir del primero de enero de 2020 entró en vigor el impuesto denominado ‘derecho de seguridad’ por el que todos los propietarios o poseedores de un predio en Yucatán deberán pagar una cuota mensual ─de 3.44 UMA (Unidad de Medida y Actualización), poco menos de 300 pesos─ que será destinada al mantenimiento de los equipos tecnológicos de seguridad pública en el territorio estatal, publicó Diario de Yucatán.

Así, a tres días del nuevo 2020, los ciudadanos se hallan en incertidumbre, pues aunque el gobierno del Estado inició las gestiones para cobrarlo a través de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hasta ahora no hay respuesta oficial de esta paraestatal, según informaron ayer en el Palacio de Gobierno.

El año pasado, el Congreso del Estado, a propuesta del Ejecutivo estatal, aprobó en el paquete fiscal el cobro de un nuevo derecho, para el mantenimiento de los equipos tecnológicos de seguridad pública, y en el gobierno del Estado se informó que iniciaron las gestiones para que se cobre en los recibos de la CFE, que tiene cobertura en toda la entidad.

Sin embargo el pasado 14 de diciembre, la propia secretaria de Energía, Rocío Nahle García, afirmó que no se harían tales cobros en los recibos de CFE porque no hay un fundamento legal para ello, ya que éstos son documentos oficiales federales que no están a disposición para manejos externos.

A pesar tal negativa, el gobierno del Estado se encuentra en espera de una respuesta oficial, pues consideran que los funcionarios de primer nivel de la CFE aún no se reincorporan al trabajo luego del asueto por navidad y año nuevo.

Además, extraoficialmente, no tendrían prevista ninguna otra alternativa para el cobro del nuevo ‘derecho de seguridad’. (Fuente: Diario de Yucatán)

