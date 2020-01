“NO ES CIERTO QUE TENGAN MENOS RECURSOS”: Rechaza AMLO que Estados no reciban participación federal

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que los gobiernos estatales no deben de echarle la culpa de la falta de recursos públicos a la austeridad federal, pues los recursos llegan de acuerdo al pacto que hay en la ley de coordinación Fiscal, porque si fuese cierto estarían presentando denuncias, controversias constitucionales, así que los estados reciben su dinero en tiempo y forma.

“No es cierto que tengan menos recursos los gobiernos estatales, eso es lo que algunos están diciendo, se les entregaron los recursos que les corresponden por ley”, acotó.

En la segunda conferencia mañanera de este año, llevada a cabo hoy viernes, López Orador exculpó a su administración del aumento de impuesto, pago de derecho o aprovechamiento en algunos estados; “si aumentan los impuestos en los estados, es una decisión de los gobiernos locales, no tiene nada que ver con la Federación… no es porque no tengan sus participaciones federales, las tienen en tiempo y forma, hasta por adelantado en algunos casos”.

Aprovechó para decir que en cuanto a las participaciones federales se dicen mentiras por parte de los gobiernos de algunos estados, que principalmente son difundidas por aquellos gobernadores que comenten abusos en el gasto público; además de las inventan los adversarios de la administración federal y replicados por medios de comunicación conservadores.

“… lo he estado constatando en dos o tres veces en estados que están subiendo impuestos o que están cobrando por predial o cualquier impuesto local, esgrimiendo que no tienen presupuesto porque no se les entregó o se les redujo el presupuesto que les correspondía, no es cierto”, enfatizó ante los representantes de los medios de comunicación.

Reconoció que en las entidades federativas existe un problema estructural, muchos son de fondo, pues los gobernadores actuales recibieron estados quebrados y puso de ejemplo a Nayarit y Chihuahua.

“Lo que le recomendamos es que apliquen una política de austeridad republicana, porque en algunos casos hay problemas económicos y siguen con gastos extravagantes, siguen viajando, usando helicópteros, el avión y rodeado de lambiscones. Por ejemplo, siguen comprando publicidad, bastante; hay formas de ahorrar”, dijo López Obrador. (Noticaribe)

