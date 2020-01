INICIAN INVESTIGACIÓN POR PEDIR ‘ANTIDOPING’ EN ALCOHOLÍMETRO DE CANCÚN: Dice Mara Lezama que hay un procedimiento para la prueba antidroga, pero “no es nada que atente contra los seres humanos”

Advertisement

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Derivado de la polémica que generó el ex titular de Sefiplan, Juan Vergara Fernández, por la prueba antidroga que le intentaron aplicar en el operativo ‘Conduce sin Alcohol’ en Cancún al no detectarle alcohol durante la madrugada de este domingo, la presidente municipal, Mara Lezama Espinosa, dio a conocer que iniciaron una investigación para identificar a la patrulla a través de las cámaras de videovigilancia.

Y es que trascendió que no fue Vergara Fernández, quien habría pasado por el filtro del alcoholímetro, sino otra persona.

Entrevistada sobre el tema este domingo, Mara Lezama dijo que personalmente se comunicó con el ex funcionario estatal, por lo que rechazó que haya sido víctima de un intento de extorsión.

“Ahí está un Reglamento, la verdad es que yo hablé con él, e inmediatamente me contacté con él y me dijo que no le pidieron ningún centavo, no le hicieron ninguna prueba… yo estoy checando cuál es el vehículo para ver cuál es la patrulla”, expuso.

La edil benitojuarense explicó que el procedimiento para la prueba antidroga consiste en checar las pupilas y que no atenta contra los seres humanos.

“Pasan el filtro, te hacen la prueba, si no pasas el rango estipulado pasas con el juez cívico y el juez cívico checa el tema de las pupilas, no es nada que atente contra los seres humanos, es un tema de que te checan las pupilas pero después de haber pasado el rango que se te pide, no es que vayas directamente”, afirmó. (Noticaribe)

