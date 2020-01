“Decir que no conocían sobre la exención de impuestos a nuevos casinos, no los exime de la responsabilidad de aprobarla”, responde Raúl Cazares a diputados locales

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Aunque los diputados digan desconocer el contenido de la Ley de Ingresos en la que se considera la exención a nuevos casinos del pago de los impuestos sobre juegos y sorteos, no quedan liberados de la responsabilidad de haberla aprobado, consideró Raúl Casares Urban, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción.

Explicó que una de las premisas del derecho es que el desconocimiento de la norma no exime de toda responsabilidad “y decir que no conocían el contenido de la ley no los exime de la responsabilidad de haberla aprobado. Entonces para qué tienen asesores y personal de apoyo”, cuestionó.

“Me parece desconcertante que los diputados digan que fueron sorprendidos por la incorporación del artículo séptimo transitorio, sobre todo porque esta legislatura presume de ser un parlamento abierto, de ser un poder legislativo que se transforma”, señaló.

Consideró la necesidad que los diputados retomen el tema y sometan a debate el porqué se aprobó y el porqué no leyeron el documento que iban a aprobar, “porque no importa que digan que no conocía el contenido sino el porqué lo aprobaron”.

Cazares Urban consideró que los diputados hicieron a un lado el contenido del convenio firmado con el Observatorio Legislativo sobre parlamento abierto, “porque legislar en lo oscurito no es lo correcto, sobre todo a estas alturas que se presume de parlamento abierto y que se abre las puertas a la ciudadanía”.

Manifestó que aprobar la exención de impuestos a un sector cuestionado deja muy mal parado a los diputados.

“Me parece que más que la falta de profesionalismo es ventajoso y poco ético el no haber puesto a debate un tema que impacta la recaudación para un Estado que requiere de recursos”, afirmó.

El integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción dijo que la aprobación de ese transitorio viola el artículo 31 de la Constitución que establece que todos los mexicanos están obligados a contribuir con el ingreso, pues viola los esquemas de equidad en la contribución “porque se beneficia a un sector con esta exención mientras que se afecta a otos con el tema del emplacamiento”.

Reiteró la necesidad que los diputados sometan a debate el por qué fue aprobado dicho artículo transitorio y expliquen el porqué no leyeron un documento que finalmente aprobaron. (Noticaribe)

