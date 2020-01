Denuncia Observatorio Legislativo de QR irregularidades en el incremento del cobro del servicio de recolección de la basura en Cancún

CANCÚN, MX.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció el incremento en el cobro del servicio de recolección de la basura en Cancún a partir de la modificación a la Ley de Hacienda del municipio de Benito Juárez que se envió al Congreso de Quintana Roo y que hoy generó protestas entre comerciantes.

Mediante un comunicado, se denunció que se impusieron unas cantidades mayores a las normales para este servicio, además se consideran nuevos procedimientos, como de que la recolección será cada tercer día, y si se solicita que sea diariamente se le duplica la cuota de pago.

Además, se explica cómo el incremento se da a partir de varias anomalías e interpretaciones unilaterales a las leyes y reglamentaciones que posibilitan el cobro del servicio de recolección de la basura en Cancún.

En el texto, se consideró que estas anomalías “dan fundamento para que las Cámaras, Asociaciones empresariales y contribuyentes busquen el amparo de la autoridad ante estos abusos”.

A continuación, presentamos el comunicado íntegro:

MODIFICACION A LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ENVIADA AL CONGRESO QUE INCREMENTA LOS PAGOS POR DERECHO DE BASURA

SITUACION:

Para la renovación de sus licencias de funcionamiento, las empresas y negocios del municipio de Benito Juárez se están encontrando con un incremento importante en el pago de sus derechos para la recolecta de basura, por ejemplo un pequeño contribuyente que en el año anterior pago $,2016.00 ahora su cuenta es de $15,804.00, casi 8 veces más; las irregularidades inician desde que ya no se respeta la autodeterminación de señalar la generación de basura, ahora la empresa concesionaria o SIRESOL, determinan unas cantidades mayores a las normales de acuerdo a su criterio; además se consideran nuevos procedimientos, como de que la recolección será cada tercer día, y si se solicita que sea diariamente se le duplica la cuota de pago. También se está imponiendo el pago de una renta mensual de unos contenedores que dicen que cuentan con una tecnología que mediante chips registran el peso de la basura depositada. Todos esto esta como base de estas nuevas exigencias que generan un requerimiento excesivo en el pago de estos derechos.

El municipio ha emitido un comunicado explicando que esto es porque está basado en la nueva Ley de Hacienda del Municipio y la LEY PARA LA PREVENCIÓN, GESTIÓN INTEGRAL Y ECONOMÍA CIRCULAR DE LOS RESIDUOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO y que se están adquiriendo 200,000 mil contenedores para la disposición de la basura. Recordemos que el padrón de las empresas registradas que pagan la recolección de basura son 22 mil en el municipio según cifras dadas a conocer por el municipio.

OBSERVACIONES:

La explicación de que está dispuesto en la Ley de Hacienda del Municipio tiene esta situación: lo aprobado en el cabildo no corresponde a lo dictaminado por el congreso del estado presentado por la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública.

Este es el texto aprobado por el cabildo:



Y el texto aprobado por el congreso y publicado en el Periódico Oficial del Estado es:

Como puede observarse, el cuadro de las tarifas fue modificado, incluyendo un concepto denominado: por el “servicio del contenedor”. Y sugiriendo que su fundamento está en la LEY PARA LA PREVENCIÓN, GESTIÓN INTEGRAL Y ECONOMÍA CIRCULAR DE LOS RESIDUOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

CUESTIONAMIENTOS:

1.- Nuevamente la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso efectuó un cambio en la propuesta original presentada, en este caso del Municipio de Benito Juárez, por lo que es necesario que se dé a conocer el acta de la sesión de la comisión en donde se fundó y motivo este cambio. De no tenerse esta información se deberá solicitar la investigación y en su caso las sanciones correspondientes por la alteración de los documentos a los integrantes de la Comisión.

2.- La fundamentación para la obligatoriedad de la renta y el uso de los contenedores basada en la ley comentada no es cierta, ya que el texto del artículo 14 citado a la letra solo explica su clasificación, -que no corresponde a lo citado en la ley de Hacienda-, mas no la obligación de una renta y menos aún que de que debe de imponerse esas cantidades al contribuyente

“Artículo 14. En función de la cantidad de residuos que generan, se clasifican en:

Micro generador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de hasta 400 kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida;

II. Pequeño generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a 400 kilogramos y menor a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida, y

III. Gran generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. Artículo 15. Los residuos se clasifican por separación en la fuente,

3.- Debe el Cabildo solicitar una explicación al congreso de porqué se modificó su propuesta sin darle una información previa, y tal parece que la empresa concesionaria si lo sabía, ya que iniciando el mes se estableció el procedimiento para que fijara los criterios de procedimiento y montos a cobrar.

4.- Debe dar una explicación SIRESOL y el municipio de porqué se imponen las rentas de los contenedores, ya que no están fundamentados en ninguna parte de la Ley de Hacienda ni en la Ley de Ingresos del Municipio.

5.- Debe dar el municipio información de quienes están en el procedimiento de cobro de contenedores, ya que en la página del municipio se presentan datos de ECO´OX y la de la concesionaria-Intelligencia México S.A. de C.V. Igualmente de mostrar la autorización para utilizar la imagen del Municipio en su comunicado.

6.- Debe transparentarse cual es procedimiento de adquisición y el origen de los recursos de la compra de los 200 mil contenedores que en su comunicado informa el Municipio.

Escenario: Seguramente estas anomalías dan fundamento para que las Cámaras, Asociaciones empresariales y contribuyentes busquen el amparo de la autoridad ante estos abusos. (Con información del Observatorio Legislativo de Quintana Roo)

