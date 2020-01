Diputados difieren por iniciativa de exentar impuestos a nuevos casinos en QR

CHETUMAL, MX.- Entrevistados en diferentes momentos, los diputados Cristina Torres Gómez (PAN), Iris Mora Vallejo (PRD), Édgar Gasca Arceo (Morena), Atenea Gómez Ricalde (PAN), Roberto Erales Jiménez (PT) y Alberto Batun Chulim dicen no estar de acuerdo en la exención de impuestos a casinos, otros comentan que se busca generar empleos y otros más que fueron sorprendidos por la Comisión de Hacienda Cuenta y Presupuesto que preside el pevemista, José de la Peña Ruiz de Chávez.

Advertisement

En el caso de la presidente de la Comisión Permanente, Cristina Torres Gómez dijo que no hay hasta ahora una solicitud de inversión, porque el transitorio habla sobre los nuevos casinos, no de los ya establecidos, pero se debe escuchar a la Comisión de Hacienda para que explique porqué se integró ese séptimo transitorio.

Dejó en claro que en las reuniones de la Comisión de Hacienda no se discutió, pero sí venía en el dictamen, pero como no ha tenido vida jurídica, pues se debe revisar porque así se puede enriquecer o se debe derogar; “tenemos el tiempo y las circunstancias necesarias para discutirlo bien”.

Recordó que se debe normar el tiempo en el que se deben recibir los temas antes de cualquier sesión, para que se tenga el tiempo suficiente para poder discutirlo, leerlo y analizar.

“No tengo la menor idea, la propuesta original del ejecutivo no lo traía incluido, por eso es importante saber de dónde derivó ese transitorio (…) desde mi punto de vista es violatorio a la Constitución”.

Aclaró que cada lunes la Permanente podrá llamar a cada compañero para analizar el transitorio, para ver si se puede socializar con todos el tema, incluyendo a los integrantes de la Comisión de Hacienda.

IRIS MORA, A FAVOR

En el caso de la diputada Iris Mora Vallejo, se manifestó a favor de la generación de empleos y aseguró que como diputados no les “metieron gol” en ningún aspecto, pero que se estará analizando debido a la polémica.

“Estamos discutiendo el tema, creo que se malinterpretó la información y así no es tampoco; estamos a favor de generar más empleos en Quintana Roo, sabemos que el turismo es muy importante en Quintana Roo, sobre todo para Benito Juárez, esa fue la idea principal para que se exentaran solo en el 2020 los impuestos, quitarles los impuestos a los casinos es imposible y tampoco sería justo; sabíamos que hay un apartado que estamos analizando y que no habíamos visto, que no sé si la Comisión de Hacienda aprobó, ese es el apartado que estamos analizando y lo vamos a revisar y si no es conveniente lo vamos a quitar, pero no nos metieron gol”, detalló la perredista.

EDGAR GASCA, SE INCLUYÓ EN EL CONGRESO

Por su parte, el diputado Edgar Gasca Arceo mencionó que los casinos son un giro difícil de controlar en cuanto a la sociedad, por eso el revuelo que se tiene con el Séptimo Transitorio en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado.

Descartó que el tema se haya tocado en las reuniones de comisiones para poder incluirlo en la ley, pero no venía en la propuesta de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, se incluyó en el Congreso pero no fue discutido; así que se enfoca a que se pueda derogar y proteger a los quintanarroenses en su economía.

“Es algo delicado, es peligro y lamentable”, que se haya incrustado ese transitorio sin haberse discutido con los demás diputados, concluyó.

ATENEA GÓMEZ, RECHAZA LA EXENCIÓN

En tanto, la diputada Atenea Gómez Ricalde, coordinadora de la bancada del PAN en la XVI Legislatura de Quintana Roo, se pronunció en contra de exentar del pago de impuestos y derechos a casinos en la entidad.

“Dejar libres de obligaciones fiscales a los casinos no está en los planes de la bancada panista, no se encuentra en nuestra agenda política y no estamos de acuerdo en este tema”, subrayó.

Gómez Ricalde sostuvo que desde hace años su partido alienta y lucha por diversificar la economía de la entidad, pero no de manera exclusiva a un tipo de negocios.

Asimismo, destacó que en el Congreso del Estado nunca estuvo sobre la mesa exentar a las casas de juego de pagar impuestos. “En Comisiones nunca se discutió y en el Pleno, tampoco”.

Aseguró que el Artículo Séptimo Transitorio que exenta de pagos de impuestos y derechos a los casinos se votó sin saber de su existencia.

HAY QUE OÍR AL PRESIDENTE, ERALES JIMÉNEZ

En lo que respecta al petista Roberto Erales Jiménez, detalló que cualquier postura queda por debajo de las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y que está en contra del fomento a negocios de este giro.

“Yo estuve ausente ese día, pero por una cirugía de la vista, para aclarar; tuve conocimiento en comisiones porque se hizo la mención, pero no estuve para el evento del dictamen, esto lo hacen posterior, lo firman y aprueban los miembros de la comisión, mi postura ya está dada, el Presidente de la República ya lo dijo, no le corresponde a los Estados ni a ninguna legislatura estatal determinar la cuestión de autorizar casinos, es anticonstitucional, por lo tanto, se cometió un gran error y yo no creo que sea de mala fe porque ni sé de dónde provino”, afirmó.

El también presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, detalló que la generación de empleos debe dirigirse al sur y tendría que ser al campo, no a los casinos.

“Los que ya están que paguen sus impuestos y que los sigan pagando a sus respectivos municipios y al estado si es que reciben algún tributo, yo tengo la idea que debemos motivar la inversión, pero no en este tipo de negocios, en otras que generen empleos de bastante gente, sobre todo para el Sur de Quintana Roo, sobre todo al campo”, concluyó Erales.

ALBERTO BATUN CHULIM

Con el argumento que cada uno de ellos es responsable de sus actos, el diputado Alberto Batun Chulim informó que se tratará el tema de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, donde se pedirá que se baje para ser discutida nuevamente.

“Es un tema que estamos viendo todos los diputados, no queremos dar una respuesta (…) no vi la propuesta en el dictamen en la Comisión”, señaló.

Defendió que hay una información mal intencionada, que aclaró que la exención es a los jugadores y a los nuevos casinos. Pero no está de acuerdo con la iniciativa del Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos para 2020.

Hay que mencionar que los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta son los diputados José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente; María Fernanda Trejo Quijano, secretaria; Wilber Alberto Batun Chulim, vocal; Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, vocal; y Carlos Rafael Hernández Blanco, vocal. (Agencia SIM)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...