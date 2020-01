Refuerzan trabajo y atención con nuevo equipo vehicular para la limpieza en colonias de Cozumel

Advertisement

COZUMEL, MX.- A fin de mejorar y hacer más eficiente la recolección de materiales reciclables en la isla, que, a su vez, contribuye con la salud y el bienestar de las familias cozumeleñas, esta mañana el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, entregó nuevo equipo vehicular a personal del Centro de Acopio de Materiales Reciclables en Cozumel (CAMAR).

El Presidente Municipal destacó que con estas acciones se reforzará el trabajo y la atención en colonias de Cozumel, con el manejo de material reciclable, como llantas, pet, colchones, vidrio, electrodomésticos, entre otros, además de mejorar la limpieza del municipio. Subrayó que fomentar la cultura de reciclaje contribuye al cuidado del ambiente en la isla.

Durante un recorrido por las instalaciones del CAMAR, Pedro Joaquín Delbouis resaltó que, para adquirir el nuevo equipo vehicular se utilizaron recursos provenientes del Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA), cuyo ejercicio es supervisado por un Comité Ciudadano, porque además de reforzar el cuidado ambiental en la isla, mejoran la seguridad, protección civil y los servicios públicos en beneficio de la gente de Cozumel.

“¡Estamos reciclando! Con acciones concretas damos resultados seguros y la gente lo reconoce; con estos nuevos vehículos seguimos generando conciencia entre la población cozumeleña y los visitantes, por un mejor Cozumel, más limpio, para que sus recursos naturales perduren por muchos años y brinden bienestar a las futuras generaciones”, puntualizó el Presidente Municipal.

En ese marco, acompañado por el Tesorero Municipal, Hilario Gutiérrez Valasis; la Síndico Municipal, Marilyn Rodríguez Marrufo; el Director de Desarrollo Urbano y Ecología, José Eduardo Becerra Ruiz, e integrantes del Comité Ciudadano de Saneamiento Ambiental, Pedro Joaquín Delbouis agradeció a los trabajadores del CAMAR su compromiso con la sociedad, como se evidenció en la pasada “megadescacharrización”, que espera mantener este 2020.

Por su parte, el Subdirector de CAMAR, Adev Zapata Silva, enfatizó que con la entrega de estas unidades, dos camionetas y dos remolques, en las que se invirtió más de un millón de pesos provenientes del DSA, el Presidente Municipal cumple con hechos su promesa de reforzar las labores que realiza el Centro de Acopio de Materiales Reciclables, luego de recibir una subdirección olvidada y carente de vehículos.

Agregó que ahora se puede constatar el cambio, pues hace unos meses se rehabilitó un volquete que estaba en total deterioro, lo que reforzó los trabajos de descacharrización en la isla. De igual manera, recalcó que trabajan en el lanzamiento de una campaña de separación de residuos.

A su vez, integrantes del Comité Ciudadano dieron su beneplácito por las acciones que implementa el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, con la recaudación proveniente del Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA), para mejorar la calidad de vida de los cozumeleños.

Es exactamente lo que hacía falta. Con la entrega de estos vehículos, el gobierno da un paso firme para mantener una isla limpia y sin basura, se puede dar continuidad a la campaña de descacharrización y avanzar en reciclaje; con estas acciones podemos ver a dónde se va la recaudación del derecho de saneamiento y se nos brinda una forma digna para vivir: Rita Sheese, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

Yo veo que están haciendo muy buen aprovechamiento de ese recurso, que no está saliendo del bolsillo de los cozumeleños, sino de los turistas que nos visitan; esto beneficiará a los ciudadanos con mejor limpieza y organización y un lugar donde venir a depositar lo que no te funciona, lo que no sirve, para contribuir a mantener el equilibrio ecológico del municipio: Raymundo Yáñez de la Torre, empresario restaurantero. (Fuente: Ayuntamiento de Cozumel)

