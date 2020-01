T-MEC no resolverá los problemas de México advierte José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE

FRANCIA.- El nuevo acuerdo comercial de Norteamérica no resolverá los problemas de México, afirmó José Ángel Gurría Treviño, actual secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicó infobae.com.

Gurría Treviño dijo que aunque la pronta aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fortalecerá a la economía del país “no nos va a sacar de pobres”.

“Si bien la economía mexicana se verá fortalecida con la ratificación y la eventual entrada en vigor del tratado no va a resolver los problemas de México. Sería un crecimiento bienvenido, pero definitivamente no suficiente”, explicó el también ex secretario de Hacienda de México.

Añadió que sería un avance para sentir un poco más de seguridad económica en el país y le daría una ventaja que muchos otros países desearían.

“Sería un elemento fundamental en términos de la certidumbre y también diferente y mejor en cuanto a diferenciar a México respecto de otros países, que seguramente estarían dispuestos a pagar un gran costo por tener ese mismo privilegio”, expresó Gurría.

El también ex secretario de Relaciones Exteriores mexicano agregó que el acuerdo tendría un enorme potencial para la economía mexicana, pues de acuerdo con la OCDE, crecerá 1.2% para 2020 y 1.6% el año siguiente.

También añadió que la economía sólo podrá seguir avanzando gracias al factor de la confianza, ya que se necesita esto para que las inversiones lleguen al país.

“La confianza es la madre de la inversión y la inversión es el motor de crecimiento, un crecimiento que ya solo puede ser incluyente y sustentable”, declaró ante académicos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Además afirmó que en estos momentos de duda en varios países, se puede aprovechar para crear una atmósfera de seguridad.

“Mientras más incertidumbre afuera, nosotros tenemos la obligación de generar más certidumbre con la parte que nos toque a nosotros, que son las políticas internas”, aseveró Gurría.

La situación del T-MEC

El Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos aprobó con 25 votos a favor y tres en contra el T-MEC, el cual sustituye al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) firmado en 1993 por los tres países y que entró en vigor en 1994.

“Este día se llevaba gestando hace años. El presidente Donald Trump ejecutó una actualización del TLCAN. Como resultado, todo el país se verá beneficiado”, señaló Chuck Grassley, el senador republicano del estado de Iowa que preside el Comité.

“Este acuerdo trilateral modernizado abrirá nuevos mercados para los exportadores estadounidenses, creará cientos de miles de nuevos trabajos, hará crecer la economía nacional y protegerá a los trabajadores locales. Espero que el Senado actúe pronto y que la aprobación final esté a la vuelta de la esquina”, declaró.

Sin embargo, la votación en el pleno se podría retrasar indefinidamente, ya que el Senado se prepara para comenzar la segunda fase del juicio político en contra del presidente Donald Trump. En la Cámara de Representantes, el republicano ya sufrió su primera batalla perdida. En la Cámara Baja se aprobaron dos artículos del impeachement contra Trump.

Aunado a esto, Canadá también tiene que definir la ratificación del acuerdo. México es hasta ahora, el único que ha ratificado en su totalidad el acuerdo trilateral. El Senado mexicano lo aprobó en una sesión extraordinaria con 114 votos a favor y 4 en contra, además de 3 abstenciones. (Fuente: infobae.com)

