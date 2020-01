Reconoce regidor que no hay condiciones para implementar los polémicos contenedores inteligentes de basura y ofrece que se revertirá iniciativa en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) daría reversa a la renta de contenedores inteligentes a los comercios para la recolección de basura, incluida en la Ley de Hacienda Municipal, según ofreció el regidor Miguel Ángel Zenteno, quien encabeza la comisión de Obras y Servicios Públicos.

“Por el momento tendrá que quedar de un lado porque no hay condiciones para introducir el servicio”, reconoció.

El concejal admitió que el uso de estos basureros no está estipulado en términos adecuados dentro del acuerdo de concesión de la empresa Intelligencia México SA de CV, encargada del servicio de recolección, ya que Ley solo hace referencia a la clasificación de los residuos, más no la renta de contenedores.

Miguel Ángel Zenteno expuso que se planteaba una renta de contenedores por 30 pesos mensuales, mediante el cual los contribuyentes podrían tener mayor certeza de un pago justo porque dicho contenedor mediría el peso de la basura que realmente generaban el contribuyente, pero que derivado de la confusión y la controversia que ha generado esta propuesta en el incremento del precio del servicio de recolección de basura, dijo que será un tema qué tendrá que seguir esperando.

“Dentro de los acuerdos que hemos llegado con las autoridades, es que no se va a tener contemplado este contenedor por el momento, me parece que es un tema que vamos a tener que esperar porque la confusión que se está generando entre los contribuyentes derivado del cálculo erróneo que registró el sistema no, nos permite en este momento comenzar a cobrar por este servicio”, refirió.

Finalmente confió en que este lunes quede restablecido el sistema para evitar que sigan surgiendo recibos con cantidades estratosféricas. (Noticaribe)

