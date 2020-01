Asociación de Padres de Familia piden implementar Operativo Mochila en Cozumel

COZUMEL, MX.- Aunque es una acción que se dejó de hacer años atrás, por ser supuestamente violatorio de los derechos humanos, el presidente de la Asociación de Padres de Familia de Cozumel aseguró que es necesario el operativo mochila para tener vigilados a los alumnos en la isla de las golondrinas.

Entrevistado días después de una trágica balacera en una escuela de Torreón, provocada por un alumno, Pedro Chávez Mateos defendió este programa, que servía para detectar principalmente el consumo de droga.

“El Operativo Mochila se hacía periódicamente en el sexenio de Félix González Canto, que por cierto daba buenos resultados. Cada que entra un gobierno vuelve con nuevas propuestas y en la ley esta se dejó de hacer; los padres de familia estaban a favor, al igual que los maestros, sobre todo en quinto y sexto grado, además de secundaria y prepa”, comentó.

“Cuando se hacían las revisiones se detectaban chamacos con armas blancas, detectábamos a chicos con adicciones, se canalizaban para una debida atención y era algo que daba resultados”, añadió.

Descartó que se violen derechos humanos, pues son los estudiantes quienes manipulan sus objetos, sin que nadie más los toque.

Ya han habido acercamientos y están a la espera de volverlo a implementar.

“Tuvimos una plática con el secretario de seguridad, Guido Rosas y pactamos en regresar a las revisiones, aún no se ha hecho, no se trata de tapar el sol con un dedo y ellos están atacando la delincuencia, pero es importante no descuidar a las escuelas”, concluyó.

DERECHOS HUMANOS

Por su parte, Marimar Barrera Aguilar, visitadora de la Comisión de Derechos Humanos en Cozumel, indicó que no hay una prohibición explícita para el Operativo Mochila, pero debería ser la última instancia.

“Derechos Humanos no prohíbe los operativos mochila, no tiene esa facultad; pero si quisiera hablar de entornos escolares seguros que es a lo que Derechos Humanos siempre apuesta y trabaja con instituciones educativas y de gobierno a hacer una promoción de la comunicación acertaba y afectiva en padres, madres y tutores hacia los hijos con límites, valores, principios, así como la responsabilidad en caso de la prevención de conductas delictivas por lo que en todo caso el operativo mochila debería ser la última opción, como siempre hacemos un llamado a las instituciones y a los padres de familia porque es trabajo de todos”, detalla. (Agencia SIM)

