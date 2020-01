Gastaría Michael Bloomberg hasta mil millones de dólares para derrotar a Donald Trump

ESTADOS UNIDOS.- El exalcalde de Nueva York y aspirante a la candidatura demócrata, Michael Bloomberg, aseguró estar dispuesto a gastar mil millones de dólares, de su propio dinero, en la carrera presidencial de 2020, publicó aristeguinoticias.com.

De acuerdo con The New York Times, el magnate señaló que incluso si él no fuera elegido como candidato del partido demócrata, se concentraría en apoyar financieramente la campaña de Bernie Sanders o Elizabeth Warren, a pesar de sus marcadas diferencias políticas.

El diario detalló que Bloomberg ya ha gastado 200 millones de dólares en publicidad política y eventos en apoyo a su candidatura.

Según el plan del aspirante demócrata, se creará una campaña para las elecciones generales, que contará con cientos de organizadores en estados clave y una operación digital sólida, lista para ser heredada por el candidato demócrata, independientemente de quién sea nominado para el cargo.

“Mini Mike Bloomberg está gastando mucho dinero en publicidad falsa”, tuiteó el presidente Donald Trump la mañana de este lunes luego de las declaraciones que hizo el sábado pasado.

“Yo fui la persona que guardó las condiciones preexistentes en su atención médica”, continuó, y agregó que “siempre protegería sus condiciones preexistentes, ¡los demócratas no lo harán!”. (Fuente: aristeguinoticias.com)

Mini Mike Bloomberg is spending a lot of money on False Advertising. I was the person who saved Pre-Existing Conditions in your Healthcare, you have it now, while at the same time winning the fight to rid you of the expensive, unfair and very unpopular Individual Mandate…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020