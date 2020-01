Terminaremos con la corrupción en salud, advierte AMLO; habrá médicos, medicinas y nueva universidad

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy la creación de la Universidad de la Salud, además de que dijo, se acabará con el “huachicol” de medicamentos, para garantizar el abasto en el país, publicó infobae.com.

“Se va a acabar el huachicol de medicamentos, y todos vamos a ayudar (para) que no falten los medicamentos, que no falten los médicos“, expresó el presidente mexicano.

López Obrador recordó que antes no alcanzaba porque “se robaban el dinero de las medicinas”, y había políticos que estaban en el negocio y hacían “su agosto”.

“Es una transa menos, se les va”, dijo el presidente que indicó que terminarán con la corrupción en el sector salud y que podrán garantizar el derecho de acceso a la salud pública a todos los ciudadanos.

Explicó que en el 2018 se gastaron 90 mil millones de pesos. “Si ese dinero se aplica bien si ya no hay monopolios que controlaban la venta de medicinas”, agregó.

“Hay un plan de atención permanente, estamos atendiendo las 24 horas el problema de la falta de médicos y de medicamentos; yo tengo una reunión terminando esta conferencia con el sector salud. Hay un déficit en hospitales en el norte y nos faltan medicamentos, estamos atendiendo de que no haya estos faltantes de médicos y de hospitales… Se robaban el dinero de las medicinas, si no se roban el dinero de las medicinas con el mismo presupuesto alcanza, hagan las cuentas, si ese dinero se aplica bien, si no hay monopolio de la venta de las medicinas, había políticos que vendían medicinas.. por eso también los cuestionamientos, una transa menos”.

Desde Palacio Nacional, acompañando a López Obrador, la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre la convocatoria nacional para estudiantes y profesores que estén interesados en ingresar al nuevo centro educativo.

Durante su conferencia matutina, el mandatario mexicano indicó que el proyecto será ejecutado por el Gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum explicó que es una contribución de la ciudad para el país.

La jefa de Gobierno dio a conocer que este lunes se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la convocatoria a los interesados para participar en el nuevo centro educativo, que se ubicará en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, donde había la escuela de ingenieros militares.

“Vamos a trabajar en la formación de personas que sean capaces de atender de manera integral a sus comunidades, sobre todo las más alejadas del país donde necesitan médicos y enfermeras”, expresó Sheinbaum.

Sheinbaum también criticó a los gobernadores de extracción panista por negarse a firmar el convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

La mandataria capitalina aseguró que la postura de los titulares de los ejecutivos estatales niega los servicios de salud a la población. Además, dijo que, en su momento, el INSABI buscará que las plazas de trabajo para los egresados de la Universidad de la Salud se vinculen a los lugares del país donde más falta atención médica.

Enfatizó sobre que “los planes y programas de estudio, la filosofía educativa, todo el esquema, está planteado precisamente para que sean médicos que regresen a sus comunidades”.

Al respecto, López Obrador consideró que la falta médicos es uno de los saldos negativos del modelo neoliberal, por lo que se van a abrir “todas las universidades que sean necesarias para garantizar el derecho a la salud”.

Indicó que tiene confianza en que los gobernadores aceptarán dar el servicio de salud gratuito a la población, porque antes no se daba por la corrupción que existía. (Fuente: infobae.com)

