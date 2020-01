Víctima de robo de motocicleta denuncia que la FGE en Cozumel solapa a ladrones por no detenerlos, pese a identificarlos

COZUMEL, MX.- Por desinterés de la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Cozumel, Urama Carbajal no pudo recuperar su motocicleta que le fue robada el 15 de marzo pasado, la que identificó que circulaba en la propia isla.

Muy molesta, expresó que “Las ratas son las mismas, pienso que la autoridad sabe dónde se ubican, qué esperan para actuar, o esperan que actuemos por nuestra propia cuenta. Estoy de acuerdo con los retenes, lo que no estoy de acuerdo es que me hagan perder el tiempo para levantar una denuncia”.

Agregó que fue de inmediato que presentó la denuncia, pero como la factura estaba a nombre de su esposo, pues ella no podía levantar nada, así que su esposo fue al lugar para hacer la denuncia. Pidió que las autoridades que imparten justicia pues se “pongan las pilas, porque el robo de moto está imparable”.

Después de 10 meses logró identificar los espejos que tenía su moto, siguió a la persona que la conducía y le preguntó dónde la había comprado, le respondieron que con un tal Wilber Canul que dice vivir en la calle 80 entre la calle 12 y 14 de la colonia “Emiliano Zapata”. Al ir al lugar antes señalado, le dijeron que sí llegaba ahí, pero no era su domicilio.

La afectada narra que como pudo logró conseguir el domicilio, al llegar la esposa de Wilber Canul le preguntó para qué lo buscaba, le respondió que para comprar una moto. La mujer que le atendió le expresó que sí tenían, pero que regresara más tarde.

Inmediatamente dio parte a la autoridad correspondiente, pero no lograron encontrarlo y al llegar al Ministerio Público para denunciar, no hacen nada, no se siguió su proceso.

Reprochó que las autoridades no tengan conciencia sobre el costo que tiene obtener una motocicleta, pues de contado tiene un precio de 20 mil pesos aproximadamente, pero a crédito es más lo que cuesta. (Agencia SIM)

