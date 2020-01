Arremete Ismael Gómez Tox contra el diputado Alberto Batun por asegurar que José María Morelos es un “municipio pobre”

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- El expresidente municipal de José María Morelos, Ismael Gómez Tox, tachó de “aventuradas” las declaraciones del diputado Alberto Batún Chulim, quien dijo que José María Morelos era un municipio pobre.

“Cuando habla de la pobreza del municipio de José María Morelos, no se da cuenta que está hablando también de la idiosincrasia del pueblo maya que habita en nuestro municipio. Simplemente por apellido que lleva Wilbert, debiera hacerlo más comedido, más prudente y no ser una persona insensata para declarar eso, habría que recordarle a Batún que, por su juventud y escasa preparación, no le da para conocer a la Zona Maya. Para nosotros, es un infortunio tener a un diputado que desconoce nuestra cultura”, aseveró Gómez Tox.

Agregó que José María Morelos “tiene una riqueza incalculable, culturalmente y en su idiosincrasia, la riqueza de los mayas es tan vasta e incalculable que no podemos definirnos como gente pobre o muy pobre, tenemos la riqueza por dentro”.

El exedil habló sobre la riqueza agraria que representa el municipio para el Estado.

“La riqueza forestal, riqueza en cuanto a sus tierras que son las más productivas del estado al producir sandía, papaya, cítricos, estamos en una zona agropecuaria muy rica; a lo que se refiere el diputado es a la recaudación fiscal, que es muy cierto, cuando se crea el municipio de José María Morelos, en 1974, se define como un pueblo progresista, nace también Cancún, pero en Morelos hay un mosaico de gente proveniente de todas partes de la península y otros estados”, comentó.

El político invitó al diputado a que se “ilustre” más sobre la importancia de los mayas antes de hacer declaraciones desafortunadas.

“Que no se olvide que tenemos también tenemos diputados que están pendientes de la situación socioeconómica de José María Morelos; no es el acabose: tenemos que acostumbrarnos a la recaudación fiscal, pero por derecho y compromiso nos corresponde una gran participación del presupuesto federal y del estatal; muchos recursos se están derramando en la Costa Maya, Riviera Maya, Cancún y Mahahual, se tienen que regresar por derecho histórico a los mayas de Quintana Roo”, dijo. (Agencia SIM)

