FOTOS | Veta Liga Mexicana del Pacífico a ‘influencer’ por arrojar cerveza a aficionados en estadio

SONORA, MX.- La “influencer” María Julissa es una de las cinco personas vetadas por la Liga Mexicana del Pacífico después de que un grupo de aficionados de los Yaquis de Obregón arrojara cerveza a los jugadores de los Venados de Mazatlán, durante el primer juego de la serie para semifinales, publicó El Sol de México.

Por esta razón, la LMP difundió un boletín de prensa en el que identificó a cinco jóvenes entre ellas a la popular “influencer” beisbolera.

Sin embargo, la joven ha comentado en sus redes sociales que ella no participó en el incidente, sino que solo compartió el video, el cual eliminó momentos después.

YO NO HICE NADA, si publiqué las historias porque me dio risa algo, más no había visto que le tiraron a los jugadores que yo apoyo….

— Maria Julissa (@MariaJulissa133) January 14, 2020