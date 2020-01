Opinión dividida por alumnos en caso Operativo Mochila en Cancún

CANCÚN, MX.- Ha resultado controversial la aplicación del Operativo Mochila ahora denominado Mochila Segura, pues alumnos de preparatoria tienen opiniones divididas con respecto a este caso.

De acuerdo a un sondeo realizado por este medio de comunicación con alumnos de preparatoria, en su mayoría se manifestaron a favor de la revisión.

“No me parece, no me gusta, siento que invaden mi privacidad, lo personales debe quedar en lo personal”, dijo Sebastián.

Otra que estuvo en contra del programa Mochila Segura fue Renata: “no me gusta, siento que invaden mi privacidad, si traigo algo personal y no quiero que alguien se entere no me gustaría que se exhiba”.

Sin embargo predominan las opiniones a favor para realizar dicho operativo, tal es el caso de Ana Laura: se me hace una buena idea, estoy de acuerdo porque es una medida de seguridad para todos.

“Creo que es una buena medida de prevención para cuidar a los alumnos y ver qué cosas traen en sus mochilas”, aseveró Ámbar Andrea.

Por otro lado “necesitamos garantizar la seguridad en las aulas de las escuelas, estoy de acuerdo porque se van a prevenir futuros accidentes”, dijo Laia Miranda.

Mismo caso de Carlos Humberto quien se manifestó a favor, pues se garantiza la integridad de los alumnos.

Finalmente Sandra considera como algo efectivo el realizar el operativo, pues no solo armas, también se pueden prevenir adicciones. (Noticaribe)

