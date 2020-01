“NO HAY FORMA DE QUE LOS HAYA FAVORECIDO”: Niega Heyden Cebada participación en proceso donde el Hotel Riviera Cancún obtuvo permisos de construcción en 2014

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- “Yo no he sido funcionario y no hay forma de que los haya favorecido”, respondió el actual síndico del Ayuntamiento de Benito Juárez, Heyden Cebada Rivas, al deslindarse de su participación para que el Hotel Riviera Cancún pudiera obtener los permisos correspondientes.

Además, minimizó la postura negativa de Fonatur, ya que no es autoridad ni está facultada para entregar permisos.

Y es que en 2014, en su carácter de Notario Público Número 62, Heyden Cebada Rivas escrituró el lote 72-03 de la zona hotelera, donde se construye el complejo turístico de la empresa MX Riusa II SA de CV, filial del consorcio español Riu.

En ese entonces, su padre y hoy director de Desarrollo Urbano, Heyden Cebada Ramírez, fungía como titular de Catastro municipal y fue quien avaló la fusión de los predios en los que se sitúa la obra.

“Desde antes de ser funcionarios públicos estaba en mi Notaría y he tenido varios clientes y por realizar una actividad dicen que se favoreció, ya es responsabilidad de los medios la información”, expuso, al tiempo en que insistió en que un Notario Público no es ninguna autoridad para incidir en la autorización de los permisos correspondientes.

“Se habrá hecho una subdivisión y lo que se hace como Notario, es protocolizar una autorización que otorga el municipio”, admitió.

Lo anterior, luego de que, de acuerdo con documentos en poder de Noticaribe, el actual síndico, Heyden Cebada Rivas, en su calidad de Notario Público Número 62 escrituró en 2014 la fusión de dos predios para lo que es el terreno donde se construye el complejo hotelero, que incluyó la desaparición de una calle; dicho sea de paso, el director de Catastro en esa época, Heyden Cebada Ramírez, avaló la unión de esos terrenos.

El funcionario insistió en que la postura que asumió el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) contra ese proyecto no es determinante, en virtud que no es ninguna autoridad y no está facultada para decidir si se otorgan o no los permisos, y destacó que si al Ayuntamiento le cumplen con todos los requisitos de Ley, están obligados a entregar las licencias, como se dio nuevamente con el Hotel Riviera Cancún.

Finalmente recordó que los representantes del desarrollo hotelero ya habían obtenido las licencias por parte de Desarrollo Urbano, pero cuando se echó para atrás el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PDUCP) de Cancún en el gobierno de Julián Ricalde, estos se ampararon por derechos adquiridos y ahora solo se hizo el proceso de actualización de la licencia de construcción. (Noticaribe)

