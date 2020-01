Rompeolas | También le piden a ‘Santa Olga’ por Mauricio

Que la secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero, está a punto de ser elevada a ‘santa’ y ‘patrona de las causas imposibles’ en Quintana Roo.

Y es que ya no solo le piden a doña Olga por la pronta liberación del exgobernador Mario Villanueva, que sigue atrapado en un tortuoso proceso para obtener la prisión domiciliaria.

Ahora, también le piden por la pronta liberación del ex presidente municipal de Solidaridad, ex titular de Sefiplan y ex candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora, preso en la cárcel de Playa del Carmen.

Aunque la situación de Mauricio Góngora se ve mucho más complicada que la de Mario Villanueva.

‘Santa Olga’ requerirá de muchas veladoras.

