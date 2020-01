Respalda Alberto Batun propuesta de López Obrador de rifar el avión presidencial y asegura que no sólo compraría boletos, también los vendería

CANCÚN, MX.- “Así es Andrés Manuel, es atrevido. En el 2006, lo tacharon de ‘loco’; en el 2012, lo tacharon de ‘terco’ y hoy es presidente (de la República); si él hubiera hecho lo mismo que los demás, no hubiera llegado; esta vida es de atreverse”, subrayó el diputado local por Morena, Alberto Batum Chulim al hablar de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de vender boletos para rifar el Avión Presidencial TP-01, José María Morelos y Pavón, un Boeing 787-8.

En torno de la polémica que ha desatado la última declaración sobre la venta del avión presidencial de súper lujo, la cual ha inspirado incluso una convocatoria a un concurso de cuento cuya primera condición es que el escrito inicie con la oración: ‘y cuando despertó se había ganado el avión presidencial’, Batum Chulim.

El legislador precisó que de inicio, se trata de una opción más, aunque luego reconoció que la misma es “atrevida” y luego de explicar que así es el presidente, dijo, “yo lo admiro, lo respaldo, yo compraría varios boletos, es más, yo saldría a vender boletos, así de simple”. Enfatizó que no es una idea “descabellada” y comparó al presidente Andrés Manuel con Mahatma Gandhi, quien encabezó el movimiento independentista de la India.

“Cuando tú tienes un líder, cuando él te inspira, tú vas, este mundo es de los locos; Mahatma Gandhi, cuando comenzó el movimiento en la India lo tacharon de loco porque él era un abogado y deja todo por ir a buscar una lucha para liberar a su país y lo consigue con unas protestas pacíficas. Este mundo es de los locos; Henry Ford, Steve Jobs, todos fueron tachados de locos en su momento.

Destacó que, lejos de ser una idea “descabellada”, es un logro, en el momento en que, sin gastar un centavo, se ha hecho publicidad masiva sin gastar dinero, por ello, el diputado dijo que, por el contrario, “fue buenísimo”.

ABREU, DEBE REEVALUAR A QUIENES LO RODEAN

“Arturo Abreu ha estado trabajando, me consta que ha estado dando todo de él. La administración pública no es fácil, la gente sólo ve los detalles, nunca los aciertos; yo lo veo bien, que le echa muchas ganas y sí he visto los comentarios en las redes, ante ello, le pediría que evalúe, que haga una autoevaluación y que detecté quiénes son su equipo cercano”, asentó el diputado al hablar de la polémica que se ha desatado en torno de la figura del “súper delegado”, Arturo Abreu.

Destacó que el trabajo de autoevaluación debe también definir quiénes son parte de su equipo cercano y una evaluación de los mimos y subrayó también la necesidad de que el funcionario federal escuche, a fin de atender los ataques que se ha granjeado recientemente el tabasqueño.

Por último habló de la situación que vive su partido político (Morena) en Quintana Roo y explicó que la exigencia del órgano electoral es que se repongan los procesos para determinar quién encabezaría la dirigencia estatal.

Explicó que el dirigente pro tempore de Morena es Gustavo Cach Pech y que el proceso se repondrá una vez que se logre garantizar la transparencia en el proceso de elección. (Agencia SIM)

