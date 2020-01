Suman más de 16 mil 900 asuntos planteados por más de 11 mil 390 personas atendidas en las audiencias ‘Platícale al Gobernador’

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Julio César Pech Balam es un alumno del 5º semestre del telebachillerato de la comunidad Nueva Esperanza. A diario debía caminar 2.5 kilómetros para ir a la escuela, pues él es de Javier Rojo Gómez.

Esa distancia, a partir de ahora, la recorrerá en menos tiempo ya que durante la primera audiencia “Platícale al Gobernador” de este año que encabezó Carlos Joaquín y en la que estuvo la presidenta del DIF Quintana Roo Gaby Rejón de Joaquín, Julio César recibió, al igual que otros 9 estudiantes de primaria, telesecundaria y telebachillerato, una bicicleta para transportarse.

El gobernador de Quintana Roo entregó 10 bicicletas en total para igual número de alumnas y alumnos de Javier Rojo Gómez que estudian en Nueva Esperanza. La gestión la hicieron el 10 de junio de 2019, durante la audiencia 21 “Platícale al Gobernador”, un programa de cercanía y atención a la gente.

Este día, el gobernador de Quintana Roo junto con la secretaria de Educación Ana Isabel Vásquez Jiménez y con la directora general del Grupo Henbord, Andrea Santana Samaniego, consorcio que agrupa a la Universidad Henbord y al Colegio ILAT, dio respuesta a esta solicitud que fue respaldada por el señor Teodomiro Pech Baeza, delegado de la comunidad de Javier Rojo Gómez.

“Las bicicletas nos van permitir movernos a la escuela. El camino a la escuela se nos dificultaba porque en tiempos de sequía hay mucho polvo, llegamos sucios de la ropa; en tiempos de lluvia, con los encharcamientos y el lodo era más difícil” expresó Julio César.

Las bicicletas fueron adquiridas con aportaciones que hicieron estudiantes del consorcio Grupo Henbord, resultado de las gestiones de la secretaria Ana Isabel Vásquez Jiménez con la directora general del Grupo, Andrea Santana Samaniego, que ejemplifica que juntos podemos avanzar en la disminución de las desigualdades.

Como sucedió con estos estudiantes de comunidades rurales, los planteamientos al gobernador Carlos Joaquín durante las audiencias “Platícale al Gobernador” tienen respuestas.

Los delegados de las comunidades Los Lagartos, Santa Gertrudis, Adolfo López Mateos, Candelaria, Kantemó, San Isidro Poniente, Othón P. Blanco y San Felipe Oriente recibieron del gobernador Carlos Joaquín 7 podadoras y una desbrozadora.

Los planteamientos son diversos, como por ejemplo el de la joven Adrina Michel Rivera Martínez, alumna de la Universidad Intercultural Maya de José María Morelos, quién solicitó una beca para pagar mis colegiaturas.

“A mi familia se le hace difícil. También solicite una Laptop para hacer los trabajos de la escuela. Se me atendió bien y esta semana tuve contacto con personas de la SEP para el tema de la Universidad. Me asusta dejar estudiar y dejar a la deriva lo que ya avancé, pero es bueno saber que alguien me da el apoyo para poder seguir estudiando y después continuar con mi futuro” expresó Adrina Michel.

La de José María Morelos, un municipio agrícola, ganadero y apicultor, fue la audiencia “Platícale al Gobernador” número 28 y la tercera que se realiza en el municipio, con la participación de la presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín, de 31 dependencias estatales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); el Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia y el Ayuntamiento.

El gobernador Carlos Joaquín declaró que los planteamientos sobre temas agrícolas, como caminos sacacosechas, apoyos para la producción, tanto para mujeres y hombres, son prioritarios para el Gobierno del Estado.

Organizadas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO), cuya titular es Rocío Moreno Mendoza, ya se han realizado cuatro en Othón P. Blanco, tres en Cozumel, tres en Benito Juárez, tres en Solidaridad, dos en Felipe Carrillo Puerto, dos en Isla Mujeres, dos Lázaro Cárdenas, dos en Tulum, dos en Bacalar y dos en Puerto Morelos.

En la audiencia de hoy se atendió a más de 400 personas, 285 mujeres y 121 hombres, que registraron 637 asuntos.

Durante las 28 audiencias en lo que va de la administración, se han atendido a más de 11 mil 390 personas, 6 mil 730 mujeres y 4 mil 663 hombres, que plantearon 16 mil 991 asuntos, de los cuales más del 75% se encuentran concluidos.

La presidenta municipal Sofía Alcocer Alcocer expresó que las audiencias “Platícale al Gobernador” acercan los servicios del gobierno en beneficio de los que menos tienen.

“Hoy en la audiencia número 28 reafirmamos nuestro compromiso para generar juntos más y mejores oportunidades. En lo que va de nuestra administración, gracias al apoyo del gobernador, se pudo repavimentar la avenida principal, petición de años; se han hecho banquetas, calles, viviendas y con el Programa de los 300 Pueblos varias comunidades han cambiado y mejorado con mejores campos deportivos, domos, parques, calles y alumbrado” explicó. (Fuente: Gobierno de Quintana Roo)

