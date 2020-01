Acusa Mauricio Vila a foráneos de provocar violencia durante manifestación y llama a yucatecos a entablar el diálogo

Por Jéssica García

MÉRIDA, MX.- Respecto a los hechos ocurridos ayer en las marchas que se realizaron en torno del Primer Informe del gobernador Mauricio Vila Dosal, el mandatario yucateco hizo un llamado para entablar un diálogo productivo, además de señalar que los actos violentos fueron impulsados mayormente por personas provenientes de otros estados de la República Mexicana.

“Les invitamos a que vayan a Palacio de Gobierno sus representantes a platicar con la secretaria de Gobierno para dialogar y resolver lo que se pueda resolver, y lo que no se pueda que quede claro competencia de quién es y por qué las cosas no se pueden resolver”, aseveró Vila Dosal durante la inauguración de la nueva Planta Millet.

Asimismo, dijo respetar la decisión de salir a las calles a manifestarse, pero enfatizó que se debe privilegiar el diálogo.

“Aquí en Yucatán no nos gusta la violencia, los yucatecos no somos violentos y no podemos empezar hoy agitados por gente que viene de otros lados de la República a tener ese tipo de comportamientos”, añadió.

De esta manera hizo una comparación sobre cómo se llevan a cabo las marchas en estados como Michoacán, Oaxaca, Guerrero o la Ciudad de México, asegurando que los habitantes de dichas entidades a su paso causan destrozos y agreden a los cuerpos de seguridad, por lo que no quiere que suceda lo mismo en Yucatán.

“También es importante señalar que tenemos que seguirnos uniendo, tenemos que ser una sociedad que trabaje en conjunto, pero sobre todo que tenemos que cuidar lo que más apreciamos los yucatecos que es nuestra paz y nuestra tranquilidad”, agregó.

Asimismo, reconoció que la marcha de ayer inició de manera pacífica, pero que al menos alrededor de 50 personas comenzaron a alterar el orden público.

“Se trata de gente que muy poco tenía que ver con esas causas, agitadores profesionales, algunos de aquí de Yucatán, otros que vinieron de otros estados de la República, que empezaron a empujar a los policías, que empezaron después de que no surgió efecto la provocación de empujar a los policías, quitaron las vallas de seguridad, y después a dos elementos los despojaron de sus escudos y otro que fue golpeado”, aseguró.

Además reiteró el mismo mensaje que ayer emitió el secretario de Seguridad Pública de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda: “Aquí en Yucatán, no vamos a permitir de ningún elemento de la Secretaría de Seguridad Pública ni del Ejército ni de la Marina ni de la Guardia Nacional sea humillado como pasa en otros lugares del país. Tampoco podemos permitir que aquí en Yucatán las manifestaciones se conviertan en lo que pasa en otros estados”. (Noticaribe)

