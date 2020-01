Secretaria de Gobierno de Yucatán también responsabiliza a foráneos de actos violentos registrados en marcha

Por Jéssica García

MÉRIDA, MX.- Ante los hechos que se presentaron en la marcha realizada ayer, autoridades yucatecas continúan responsabilizando a foráneos de actos violentos.

Ahora, en una postura oficial, María Fritz Sierra, titular de la Secretaría General de Gobierno, reiteró el mensaje dado anteriormente por el gobernador Mauricio Vila Dosal, en el que señalaron que los foráneos son los responsables de alterar el orden público.

“Aquí en Yucatán no nos gusta la violencia. Los yucatecos no somos violentos y no podemos empezar a tener ese tipo de comportamientos agitados por gente que viene de otros lados de la República”, aseveró.

Por otra parte, dijo que el Gobierno del Estado de Yucatán siempre ha respetado el derecho de los ciudadanos a manifestarse y en su caso, ella se ha reunido con decenas de personas para escuchar sus peticiones.

“Como es natural en todos los gobiernos, desde el inicio de esta administración estatal se han registrado manifestaciones. Puedo asegurar que todas han sido escuchadas”, añadió.

Asimismo, respecto al número de policías que se presentó ayer en el punto de reunión de los manifestantes, dijo que en sí la intención no era reprimir sino salvaguardar la seguridad de familias yucatecas que estaban en el punto, así como de turistas nacionales e internacionales, además de proteger al representante del presidente de la República, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Asesores de la Oficina de Presidencia, y otros ocho gobernadores que estaban invitados. (Noticaribe)

