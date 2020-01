“Si Alberto Capella no puede con el cargo, que renuncie”, dice la diputada Erika Castillo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante los niveles de inseguridad que se mantienen en Quintana Roo a consecuencia de los hechos violentos que se han intensificado, la presidenta de la comisión de Movilidad en el congreso, Erika Castillo Acosta reiteró que si Alberto Capella Ibarra no puede con el cargo debe renunciar a la Secretaría de Seguridad Pública.

Además dijo que muchos ciudadanos están a disgusto con el trabajo del Ejecutivo, pues en estos tres años no hay resultados, con el argumento de que recibieron un Estado en quiebra.

Reiteró su preocupación por la inseguridad que se vive en Cancún, en donde la delincuencia se ha infiltrado no sólo en el sindicato de taxistas sino en los tianguis por el cobro de piso y asaltos en autobuses, “cosas que los cancunenses no veíamos”.

Ya no le sigo porque dan ganas de llorar y es triste. En varias ocasiones he dicho que es responsabilidad del Mando Único, del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella y si no puede que renuncie, afirmó.

Consideró que los diputados deben escuchar a los ciudadanos que a través de redes sociales piden un cambio en seguridad pública.

Castillo Acosta dijo que el cambio de Capella es muy esperado, así como de otros servidores públicos que no han dado resultados como el de CAPA, Gerardo Mora Vallejo; Obras Públicas, William Conrado Alarcón y de la Cojudeq, Antonio López.

Aunque muchos de los que están en el ejecutivo me critican y dicen que no se lo que digo, que no estoy en sus zapatos, “yo estoy en mis zapatos y la realidad es que muchos no están contentos con el trabajo del ejecutivo sobre todo en materia de seguridad”.

El político que salga a decir que estamos bien, está mintiendo y es pura mercadotecnia, enfatizó.

Dijo que los funcionarios se escudan en que recibieron un estado en quiebra, pero ya llevan tres años y no han dado resultados. (Noticaribe)

