El morenista Gerardo Solís convoca a amparo colectivo contra el hotel Riviera Cancún

Por Saraí Reyes

Advertisement

CANCÚN, MX.- El abogado de Morena, Gerardo Solís llamó a sumarse al amparo colectivo que presentará en contra de la construcción del complejo hotelero Riviera Cancún.

Expuso que dentro del plazo correspondiente estarán presentando el amparo incluso hasta con menores de edad, para revertir dicha obra; “yo considero que el ayuntamiento de Benito Juárez desde las administraciones pasadas desde Paul Carrillo, Remberto Estrada, son ejemplos de la simulación de corrupción que existe en esta materia, cómo se atreven a otorgar permisos de alta densidad en zonas que carecen de infraestructura y con presencia de manglar”, señaló.

Abundó que, “hay negligencia y corrupción en la actual administración municipal de Benito Juárez y que pudo haber frenado la Licencia de Construcción para evitar la construcción del Riviera Cancún”, al convocar a la ciudadanía en general a sumarse a un amparo colectivo en contra de dicho complejo hotelero que se edifica en la tercera etapa de la zona hotelera.

“Ahora que se ha fijado el plazo para poder presentar los amparos, nosotros obviamente vamos a actuar, hay que impugnarlos porque no es posible que se toleren estos desarrollos y nos tenemos que oponer, y para ello vamos a invitar a la sociedad en general a que se sume a nuestro reclamo”, agregó.

Añadió que el predio donde se pretende construir este complejo hotelero era una calle, “es increíble lo que pasa, parte de la duna costera y la Zona Federal Marítimo Terrestre va a ser impactada, estos empresarios obtienen los permisos, y que respaldados por las autoridades logran concretar sus objetivos de construir a donde mejor les plazca”.

Expuso que el pronunciamiento de Fonatur debe ser tomado en cuenta por el resto de las dependencias del Gobierno Federal, en el sentido de que este proyecto es inviable, “si un funcionario de primer nivel del Gobierno Federal está diciendo que el proyecto no puede ir, hay que hacerle caso, no puede haber tanta negligencia y miopía por parte de los funcionarios para no ver esto que es evidente”, afirmó. (Noticaribe)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...