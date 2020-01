Gobierno Federal debe anular los permisos del complejo hotelero Riviera Cancún, afirma Katerine Ender

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La ambientalista Katerine Ender Cordova dio a conocer que estará solicitando a las diferentes dependencias del Gobierno Federal la nulidad de los permisos para la construcción del complejo hotelero Riviera Cancún, por considerar que incumplen las normas actuales de protección a los ecosistemas.

Lo anterior, luego de que dicho complejo hotelero ha iniciado obras al haber obtenido la licencia de construcción con el gobierno de Mara Lezama, pese a que enfrenta un litigio.

Agregó que de ser necesario convocarán al resto de las asociaciones civiles para promover los amparos en el plazo correspondiente y evitar que este desarrollo se pueda concretar.

“De antemano estamos solicitando de manera oficial un recurso de petición formalmente a lo que es Fonatur y el resto de las dependencias del Gobierno Federal para un juicio de nulidad, porque es obligación de estas instituciones cuando ven que un proyecto no cumple con las normativas, deben de anular sus propias autorizaciones y sobre todo cuando hay una inconformidad ciudadana, de preferencia no deberían de autorizar algo que no es viable”, señaló.

Añadió que es lamentable que en el gobierno actual se estén activando muchos proyectos que ya habían sido suspendido en definitivo.

“Estamos viendo que obtienen los permisos actuales como las licencias de construcción de una manera infundada, se basan en el PDU (Plan de Desarrollo Urbano), que todavía enfrenta un proyecto de nulidad y que este ayuntamiento está sobredensificando la zona de manglar, y se están brincando las leyes y normas que protegen estos ecosistemas”, señaló.

Expuso que son proyectos que tienen que ser revisados, incluyendo el Grand Island Cancún, que se deben analizar y no permitir la construcción sobre ecosistemas frágiles como son los humedales y manglares.

“Hay un derecho legítimo, que es el derecho a un medio ambiente sano y es el que vamos a defender, se pueden promover un juicio de amparo, así sea civil o colectivo”, abundó.

Finalmente, dijo que se están solapando las prácticas de mandar a limpiar los terrenos de manera arbitraria antes de sacar los permisos y después obtener los permisos con los cambios de usos de suelo porque la autoridad no investiga y se les hace fácil emitir cada una de las licencias que solicitan”, afirmó. (Noticaribe)

