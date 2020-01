Celebra México postura de Canadá de acelerar ratificación del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Gobierno de México celebró la decisión del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para acelerar los trabajos del Parlamento de ese país, con el fin de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea ratificado “en algún momento de febrero”, publicó aristeguinoticias.com.

A través de Twitter, el subsecretario para América del Norte y negociador del Tratado, Jesús Seade, indicó que en caso de que se avance con celeridad en el Parlamento canadiense, la ratificación del T-MEC será en febrero próximo y “en beneficio de los tres países”.

Y es que el primer ministro dijo que cuando el Parlamento canadiense regrese la próxima semana “avanzaremos inmediatamente al ratificar el nuevo acuerdo, y el miércoles presentaremos una legislación para ratificar el acuerdo”.

Por su parte, el embajador de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho, consideró que el T-MEC fortalecerá el intercambio laboral, comercial y económico con dicho país. (Fuente: aristeguinoticias.com)

"Passing the new #NAFTA in Parliament is a priority": Prime Minister Trudeau informed that when the House returns next week, they will move forward immediately on ratification.

🇨🇦🇲🇽🇺🇸 https://t.co/VGpEgy5WOF

— Canada in Mexico (@CanEmbMexico) January 21, 2020