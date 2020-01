“Paramédicos y policías que atendieron a joven que fue apuñalada en Playa del Carmen debieron llevarla al hospital”, afirma especialista

Por Javier Chumacero

Advertisement

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Los paramédicos debieron percibir que Cristina, la joven que fue apuñalada durante asalto, tenía un golpe en la cabeza y no podía reaccionar racionalmente, y los cuatro policías presentes, tuvieron que apoyar esa labor para convencerla que lo mejor era llevarla a una clínica, y no dejarla ahí como sucedió la noche del 31 de diciembre, señaló un profesional con amplia experiencia y cuyo nombre se omite por petición propia.

“Un paramédico no puede llevarse a nadie a la fuerza. Sin embargo, en este caso, hay que convencerla porque tenía heridas en la cabeza y es un tema delicado que requiere estudios para descartar cualquier lesión de mayor gravedad”, indicó.

Cristina fue asaltada y golpeada la noche del fin de año. De acuerdo a un reporte municipal, dos paramédicos la atendieron pero no la llevaron al hospital, en tanto, cuatro policías presentes no intervinieron y sólo fueron testigos. La secretaría de Seguridad Pública no ha informado de la actuación de los elementos quienes tenían las patrullas 82120 y 82404.

Otro paramédico refiere que las lesiones craneoencefálicas pueden tener repercusiones hasta varias horas después de los hechos. “Es importante saber si se le aplicaron a Cristina el Formato de Registro de Atención Prehospitalaria”, acotó. (Noticaribe)

Advertisement

Advertisement

Me gusta: Me gusta Cargando...