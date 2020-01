BEST DAY DEJA DE SER CANCUNENSE: Agencia internacional ‘Despegar.com’ compra la empresa por 136 mdd

Por Leslie Gordillo

CANCÚN, MX.- De acuerdo a información de un comunicado emitido por la agencia de viajes Despegar.com, la empresa cancunense Best Day Travel, fue adquirida por 136 millones de dólares, concretando así la mayor adquisición en la industria en términos de ingresos.

De esta manera Despegar logra la unificación con quien sería su principal competidor en toda América Latina, con lo que aumentará además su presencia en México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, República Dominicana y Argentina.

“En Best Day Travel Group estamos muy orgullosos de esta operación. Hace más de 35 años que estamos operando en el mercado, y que una empresa como Despegar, líder a nivel Regional, vea en nosotros una oportunidad de crecimiento y consolidación en el mercado mexicano, habla a las claras de las capacidades que hemos logrado desarrollar. Para el Equipo de Best Day, es una oportunidad de potenciar esas capacidades para seguir ofreciendo a los clientes experiencias únicas de la mano de la empresa de turismo que ha innovado como ninguna en la región en los últimos 20 años”, declaró Julián Balbuena, Presidente del Consejo de Administración de Best Day Travel Group.

Se prevé que el resultado de la incorporación le permita a Despegar incrementar 25 por ciento sus ingresos y reafirmar su liderazgo en la región (de América Latina).

“Estamos muy contentos de haber celebrado este acuerdo con Best Day, que está alineado con las prioridades estratégicas discutidas en el reciente Día del Inversor de Despegar. Este es un hito importante en nuestra estrategia de consolidación que comenzó con la adquisición de Viajes Falabella. Además, esta adquisición es un hito importante dado nuestro objetivo de continuar expandiendo nuestras operaciones en México, el mercado turístico más importante de América Latina y el séptimo destino más importante del mundo. Juntos, las exclusivas palancas competitivas de Despegar combinadas con la experiencia de Best Day en ofertas de hoteles mayoristas y servicios de destino, mejorarán aún más nuestra propuesta de valor. Best Day también tiene sólidas asociaciones con los principales proveedores de viajes”, declaró el Sr. Damian Scokin, CEO de Despegar.

Señalaron también que la estrategia de crecimiento a través de este tipo de acciones está orientada a completar, robustecer y eficientizar su oferta y calidad de productos, para a su vez dar al viajero la mejor opción posible para su viaje, y presuntamente bajo la condición de que todo el personal del corporativo seguirá ocupando su puesto actual.

De acuerdo al comunicado, Best Day registró en 2019 ingresos pro forma no auditados estimados y EBITDA de aproximadamente 140 millones de dólares y 8 millones de dólares, respectivamente, con ventas en línea que representan aproximadamente el 70% de las ventas totales. Y el 75% de sus ingresos se genera en México, fortaleciendo aún más la huella de Despegar en este país. Los ingresos restantes se generan principalmente en Brasil, Argentina, Estados Unidos y Canadá, entre otros. Mientras que paquetes, hoteles y otros productos de viaje representan aproximadamente el 95% de sus ingresos.

“Estamos adquiriendo una empresa con una posición estratégica sólida y un historial exitoso que brinda oportunidades significativas para fortalecer la presencia de Despegar en México y hacer crecer su propuesta de valor de negocio a cliente”, indicó Damian Scokin. (Noticaribe)

